Donald Trump hace campaña en estados republicanos

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará este jueves, 6 de octubre de 2026, a Texas y Oklahoma para movilizar a sus bases ante las elecciones legislativas de noviembre. Los comicios podrían poner en riesgo la mayoría republicana en el Congreso.

Trump visitará una fábrica en Denton, Texas, y encabezará un mitin en Durant, Oklahoma. Ambos estados son bastiones republicanos. Sin embargo, crece la preocupación dentro del partido por el impacto de la guerra con Irán. EFE informó que el mandatario busca reforzar la participación de sus seguidores.

Donald Trump intenta contener el desgaste republicano

Trump aseguró que eligió ambos estados para garantizar una victoria republicana. Recordó que ganó allí ampliamente las elecciones presidenciales.

La guerra contra Irán comenzó el 28 de febrero. El conflicto no habría alcanzado el objetivo declarado de acabar con el régimen iraní. Además, el bloqueo del estrecho de Ormuz provocó un aumento del precio de la gasolina.

Una encuesta de AP-NORC señala que el 65 % de los estadounidenses responsabiliza a las políticas de Trump por el elevado costo de vida.

El mandatario rechazó que la guerra pueda perjudicar electoralmente a su partido. Por el contrario, afirmó que debería beneficiarlo. Según Trump, la ofensiva impidió que Irán consiguiera un arma nuclear.

Guerra de Irán y economía preocupan al Partido Republicano

Trump sostuvo que el precio del petróleo bajará cuando termine el conflicto. También aseguró que Irán está cerca de concluir las hostilidades. EFE señaló que estas declaraciones se producen mientras aumentan las dudas sobre el impacto electoral de la guerra.

La política migratoria de Trump genera además divisiones internas. La congresista republicana María Elvira Salazar afirmó recientemente que el mandatario ha ido “demasiado lejos” con su política migratoria.

Trump pide a los latinos salir a votar

El miércoles, Trump participó en una ceremonia por el Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca. Durante el acto, pidió a los latinos acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre.

El mandatario reconoció dificultades para comunicar los resultados de su Gobierno. Afirmó que su administración está haciendo un mal trabajo para promocionar sus logros, pese a que considera que gobierna de manera efectiva.

EFE indicó que Trump enfrenta así el desafío de mantener movilizada a la base republicana antes de unos comicios que podrían modificar el equilibrio de poder en el Congreso.

Con información de EFE

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