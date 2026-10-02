Donald Trump está sorprendido por la ejecución fallida de Christa Pike

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó el jueves, 1 de octubre de 2026 a la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee. El mandatario calificó el caso como “muy interesante” y expresó sorpresa por la imposibilidad de completar el procedimiento.

Trump cuestiona ejecución fallida en Tennessee

Durante una conferencia de prensa en Texas, Trump fue consultado sobre el caso de Pike. Según EFE, el presidente afirmó que una ejecución “no debería ser tan difícil”.

Trump señaló que el medicamento utilizado durante el procedimiento no habría funcionado correctamente. Sin embargo, evitó profundizar en el caso y recordó que corresponde a las autoridades de Tennessee abordar la situación.

Pike, de 50 años, sobrevivió al procedimiento realizado el miércoles. Sus abogados solicitaron que se conmute su sentencia de muerte.

Christa Pike sobrevive al procedimiento

La mujer permanecía desde hace casi tres décadas en el corredor de la muerte de Tennessee. Fue condenada en 1996 por asesinato y estaba previsto que se convirtiera en la primera mujer ejecutada en el estado desde 1819.

EFE informó que Pike recibió dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento. Sus abogados indicaron que permanece en condición crítica.

Periodistas que presenciaron la ejecución señalaron que pudieron escuchar la respiración de Pike durante un periodo prolongado. Posteriormente, los testigos fueron obligados a abandonar el lugar.

Las autoridades penitenciarias sostuvieron que el procedimiento siguió el protocolo establecido por la legislación estatal.

Tennessee suspende ejecuciones previstas para 2026

El Departamento de Corrección de Tennessee afirmó que no se permiten procedimientos adicionales después de completar las dos tandas previstas de la inyección letal.

De acuerdo con EFE, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció este jueves una suspensión temporal de las ejecuciones programadas para 2026.

El caso de Pike corresponde a la segunda ejecución realizada este año en Tennessee, según medios locales. Su situación queda ahora en manos de las autoridades y de los tribunales estatales.

Con información de EFE

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