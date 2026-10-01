Jefe de la ONU pide que no haya ningún nuevo intento de ejecutar a Christa Pike

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió a las autoridades de Tennessee que no intenten ejecutar nuevamente a Christa Pike, quien sobrevivió a dos dosis de inyección letal en Estados Unidos. El funcionario sostuvo que el caso evidencia la necesidad de abolir la pena de muerte.

ONU cuestiona el caso de Christa Pike

Türk afirmó que el sufrimiento físico y mental provocado por los intentos fallidos de ejecución resulta cruel. También señaló que persisten dudas sobre aspectos relacionados con el derecho a un juicio justo.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas expresó además su preocupación por el aumento de las ejecuciones en Estados Unidos. Según EFE, Türk sostuvo que la pena de muerte no tiene cabida en ninguna sociedad.

Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales

El Departamento Correccional de Tennessee confirmó que Pike sobrevivió a las dos dosis administradas durante el procedimiento del miércoles. La mujer fue trasladada posteriormente a una instalación médica para recibir tratamiento, informó EFE.

Las autoridades penitenciarias indicaron que se siguió el protocolo establecido por la legislación estatal. Este contempla dos tandas de inyección letal con pentobarbital.

El organismo también aseguró que no se permiten procedimientos adicionales después de completar las etapas previstas.

Tennessee suspendió nuevas ejecuciones en 2026

Pike lleva casi tres décadas en el corredor de la muerte. Fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995, cuando ambas participaban en un programa de formación laboral.

El caso provocó además una suspensión temporal de las ejecuciones previstas en Tennessee para 2026. El gobernador Bill Lee ordenó investigar lo ocurrido, según EFE.

Pike se encontraba a la espera de su ejecución después de que tribunales federales y el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazaran sus últimos recursos para detener el procedimiento.

Con información de EFE

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