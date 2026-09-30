Tras dos siglos, Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Tennessee tenía prevista para este miércoles, 30 de septiembre de 2026, la ejecución de Christa Pike, de 50 años, mediante inyección letal. De concretarse, habría sido la primera mujer ejecutada por el estado desde 1820.

Sus abogados intentaban detener el procedimiento ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, rechazó concederle clemencia. EFE informó que la defensa presentó argumentos relacionados con los antecedentes de abusos que sufrió Pike durante su infancia.

Pike permanece en el corredor de la muerte desde que tenía 21 años. Su caso ha generado atención internacional por tratarse de una de las pocas mujeres condenadas a muerte en Estados Unidos.

Pike fue condenada por un asesinato en 1995

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que participaba con ella en el programa de capacitación Job Corps.

El crimen ocurrió en enero de 1995, en una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. Pike tenía entonces 18 años.

En el asesinato también participaron su novio, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson. Shipp tenía 17 años y recibió cadena perpetua. Peterson declaró contra ambos y obtuvo libertad condicional a cambio de su cooperación.

EFE señaló que los fiscales sostuvieron que Pike tuvo una participación directa en el crimen.

La defensa cuestiona la condena a muerte

Los abogados de Pike han señalado que sufrió abusos físicos y sexuales desde la infancia. También fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

Según la defensa, esas condiciones pudieron influir en su comportamiento y no fueron presentadas adecuadamente durante la fase de sentencia.

Pike afirmó en una carta enviada a NBC que no tenía miedo de morir. También dijo estar nerviosa por el procedimiento de la inyección letal.

De acuerdo con EFE, solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde 1976. En ese mismo periodo, 1 641 personas han sido ejecutadas en el país. Las mujeres representan alrededor del 1 % de las ejecuciones.

Con información de EFE

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