Christa Pike se quejó de dolor durante el fallido intento de ejecución

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió a un intento de ejecución con inyección letal que terminó sin que se pudiera completar el procedimiento. Durante el proceso, la reclusa manifestó que sentía un fuerte dolor en el brazo, según relató una periodista que presenció el procedimiento.

Pike manifestó dolor durante la ejecución

La periodista Tori Gessner, de la estación WKRN, contó que Pike expresó su preocupación por el dolor que sentía. Gessner había presenciado otras cinco ejecuciones en Tennessee y calificó lo ocurrido como algo fuera de lo habitual.

Otros periodistas presentes coincidieron con parte de su relato. Según EFE, los testigos escucharon las expresiones de Pike y observaron que el procedimiento no se desarrollaba como estaba previsto.

La ejecución había sido autorizada después de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara una suspensión dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones. Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte.

Christa Pike lleva décadas en el corredor de la muerte

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. Ambas participaban en un programa de formación laboral en Tennessee.

La mujer iba a convertirse en la primera ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Antes del procedimiento, sus abogados habían solicitado que se utilizara un pelotón de fusilamiento, pero esa alternativa no estaba disponible para su caso.

EFE informó que Pike sobrevivió a las dos dosis de pentobarbital administradas durante el procedimiento y fue trasladada a una instalación médica.

Tennessee suspende las ejecuciones previstas

El Departamento Correccional de Tennessee sostuvo que se siguió el protocolo establecido por la ley. También señaló que no estaban permitidos procedimientos adicionales después de las medidas contempladas.

Tras el fallo, el gobernador Bill Lee anunció una suspensión temporal de las ejecuciones previstas para 2026 y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

La decisión afecta al calendario de ejecuciones del estado. Según EFE, la siguiente estaba prevista para el 3 de diciembre.

Con información de EFE

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