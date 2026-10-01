Christa Pike sobrevive a ejecución tras recibir dos inyecciones letales en Tennessee

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La condenada a muerte Christa Pike sobrevivió este miércoles, 30 de septiembre de 2026, a las dos dosis de pentobarbital que le fueron administradas durante su ejecución en Tennessee, Estados Unidos. Posteriormente, fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión, informó la agencia EFE.

El Departamento Correccional de Tennessee aseguró que sus funcionarios cumplieron todos los pasos contemplados en el protocolo de ejecución vigente. La normativa permite administrar una segunda tanda del fármaco si la primera no provoca la muerte del condenado.

Dos dosis no provocaron su muerte

Las autoridades sostuvieron que el pentobarbital utilizado en las ejecuciones ha sido efectivo de manera consistente y señalaron que el protocolo no permite realizar procedimientos adicionales más allá de los aplicados durante la jornada.

Sin embargo, Pike permaneció con vida después de recibir las dos tandas del medicamento. Testigos pudieron escuchar su respiración y ronquidos antes de que los periodistas fueran retirados del lugar, cerca de una hora después de iniciado el procedimiento, según EFE.

Los abogados de Pike informaron que la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención. Su estado de salud no se conocía inmediatamente después de la fallida ejecución.

La ejecución estuvo precedida por una batalla judicial

La ejecución se realizó después de una intensa disputa judicial. Un tribunal federal de apelaciones había ordenado horas antes suspender temporalmente el procedimiento, pero la Corte Suprema de Estados Unidos levantó posteriormente esa medida y permitió que Tennessee continuara con la aplicación de la pena de muerte.

Pike, de 50 años, llevaba cerca de tres décadas en el corredor de la muerte. Fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995 cuando Pike tenía 18 años.

Tennessee deberá esclarecer qué ocurrió

El procedimiento terminó sin que Pike fuera declarada muerta. El caso abrió interrogantes sobre la aplicación de la inyección letal y sobre qué debe hacerse cuando una persona continúa con vida después de las dos dosis previstas en el protocolo, de acuerdo con EFE.

Tras el episodio, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió y suspendió la ejecución que aún estaba programada en el estado.

Según un comunicado de los abogados de Pike recogido por medios locales, la mujer está recibiendo tratamiento en un hospital pero desconocen su estado de salud.

Preguntas frecuentes del caso Christa Pike

❓ ¿Cuántas dosis de pentobarbital recibió Christa Pike durante su ejecución?

Christa Pike recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuó con vida.

El protocolo de Tennessee contempla una segunda administración del fármaco cuando la primera no causa la muerte. Después de ambas dosis, testigos reportaron que Pike seguía respirando y podía ser escuchada roncando.

❓ ¿Qué pasó con Christa Pike después de sobrevivir a la inyección letal?

Christa Pike fue trasladada desde la prisión a un centro médico para recibir atención.

Sus abogados informaron que estaba recibiendo tratamiento después del intento de ejecución. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó posteriormente una revisión independiente para establecer qué ocurrió durante el procedimiento.

❓ ¿Por qué Christa Pike fue condenada a muerte?

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995.

Pike tenía 18 años cuando ocurrió el crimen y posteriormente fue sentenciada a muerte. Permaneció cerca de tres décadas en el corredor de la muerte antes del intento de ejecución del 30 de septiembre de 2026.

❓ ¿Qué hará Tennessee después de la fallida ejecución de Christa Pike?

El gobernador Bill Lee ordenó una revisión independiente del procedimiento y suspendió la ejecución restante programada en Tennessee para 2026.

La decisión se produjo después de que Pike permaneciera viva tras las dos dosis contempladas en el protocolo. El episodio abrió interrogantes sobre cómo debe actuar el estado cuando el procedimiento de inyección letal no causa la muerte después de completar las dosis previstas.

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