Donald Trump recomienda a Francia cerrar las fronteras

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 19 de octubre de 2026, que los migrantes han “tomado” Francia y recomendó cerrar las fronteras rápidamente. Sus declaraciones se producen tras los disturbios registrados en varias ciudades francesas durante una jornada de movilización social.

Trump pide cerrar las fronteras de Francia

“Los migrantes han tomado Francia. ¡Deben cerrar las fronteras, rápido!”, escribió Trump en su red social Truth Social, según informó EFE este lunes 19 de octubre de 2026.

El mandatario republicano no ofreció más detalles ni presentó pruebas para respaldar su afirmación. Su plataforma también difundió publicaciones de otros usuarios sobre los altercados recientes en territorio francés.

Una de esas publicaciones sostiene que Francia podría ser un ejemplo de lo que ocurriría en Estados Unidos si la izquierda recuperara el poder.

Disturbios en París, Lyon, Marsella y Lille

Los comentarios de Trump llegan después de las movilizaciones del sábado 17 de octubre, convocadas contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Las protestas reunieron a diversos colectivos en distintas localidades. Sin embargo, en varias ciudades derivaron en enfrentamientos, incendios, destrozos y saqueos.

París, Lyon, Marsella y Lille registraron algunos de los incidentes más graves. Los disturbios provocaron daños materiales y movilizaron a los cuerpos de seguridad y emergencias.

Francia registra 2 000 detenidos y 600 agentes heridos

Según un balance provisional citado por EFE, unas 2 000 personas fueron detenidas por su presunta participación en los altercados.

Además, alrededor de 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos durante los incidentes.

La jornada de protesta estuvo marcada por las demandas relacionadas con el costo de vida y el deterioro del poder adquisitivo. Los hechos también generaron repercusiones políticas, incluida la reacción de Trump, quien vinculó los disturbios con la situación migratoria francesa.

EFE señaló que el balance de detenidos y heridos todavía era provisional.

Con información de EFE

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