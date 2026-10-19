Francia decreta toques de queda parciales 

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El Gobierno de Francia anunció este lunes, 19 de octubre de 2026, toques de queda parciales en varias ciudades tras los disturbios del fin de semana. El primer ministro, Sébastien Lecornu, también prometió ayudas excepcionales para cerca de 3 000 comercios afectados por saqueos y destrozos.

Toques de queda en ciudades de Francia

Lecornu pidió a los prefectos que apliquen restricciones nocturnas localizadas desde esta noche. Según EFE, el mandatario no precisó aún las zonas alcanzadas, aunque el Ministerio del Interior publicará una “cartografía bastante precisa” durante la tarde.

“Es un toque de queda por territorios, parcial”, declaró Lecornu tras una reunión de crisis. En su criterio, esta medida es más adecuada que decretar ahora el estado de emergencia, aunque no descartó adoptarlo más adelante.

Ayuda para cerca de 3 000 comercios

El Ejecutivo activará desde el martes un mecanismo de desempleo parcial para los trabajadores de los negocios dañados. EFE informó que la cobertura será del 100% para los empleados de los comercios afectados.

Además, el Gobierno creará un fondo de apoyo específico para los comerciantes golpeados por los saqueos. Las autoridades estiman que al menos 3 000 empresas sufrieron perjuicios durante la ola de violencia urbana.

Protestas y disturbios en Francia

Los incidentes se produjeron al margen de las multitudinarias manifestaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y la sanidad. Las protestas se desarrollaron tras casi 10 años de mandato del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El balance del fin de semana fue grave: casi 2 400 detenidos y alrededor de 1 000 agentes heridos, según cifras oficiales difundidas por la prensa. EFE destacó que los toques de queda buscan proteger a las personas y los bienes, especialmente los comercios objetivo de los robos.

El Gobierno mantiene la alerta ante posibles nuevas movilizaciones. Lecornu afirmó que las medidas se adaptarán a la evolución de la seguridad en cada territorio.

Con información de EFE

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