Macron acusa a la extrema izquierda por violencia en Francia

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acusó a grupos de extrema izquierda de provocar la violencia durante las protestas del sábado 17 de octubre de 2026 contra el encarecimiento de la vida.

El mandatario condenó los saqueos y la destrucción de edificios públicos en varias ciudades del país y exigió sanciones para los responsables.

Macron condena los disturbios en Francia

En una declaración solemne televisada, Macron afirmó que integrantes de un grupo de ultraizquierda, junto con numerosos delincuentes, saquearon tiendas y destruyeron instalaciones públicas.

El mandatario expresó su indignación por el incendio del ayuntamiento de Limoges y sostuvo que ningún motivo justificaba esos actos.

“Todos sentimos rabia y vergüenza”, manifestó el presidente francés, quien calificó la situación como un momento de extrema gravedad. Sus declaraciones se produjeron después de una jornada de protestas que derivó en actos violentos y daños materiales.

Según informó EFE, los disturbios afectaron a París, Marsella, Lyon y Burdeos, además de otras ciudades francesas. Las manifestaciones contra el aumento del costo de vida terminaron con destrozos en edificios y mobiliario público, así como saqueos en cientos de comercios.

Macron respalda a la Policía y exige investigaciones

El mandatario también expresó su respaldo a los agentes del orden, quienes, según sus palabras, afrontaron una violencia sin precedentes durante las protestas.

Macron pidió al Gobierno que revise los mecanismos de recopilación de inteligencia y garantice la transparencia en las actuaciones relacionadas con los hechos.

Además, anunció que las investigaciones avanzarán con la máxima firmeza para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. El presidente insistió en que los autores de los daños deben responder ante la justicia.

“Quienes han destruido deben pagar, quienes intentaron derrocar la República rendirán cuentas”, declaró Macron, en referencia a los hechos violentos que marcaron las manifestaciones del sábado.

El Gobierno francés deberá esclarecer las circunstancias de los disturbios y las posibles fallas en la prevención de los actos violentos, mientras las autoridades investigan los daños registrados en distintas localidades del país.

Con información de EFE

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