Protestas estudiantiles sacuden Francia por la crisis educativa

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Francia enfrenta una ola de protestas estudiantiles que se ha extendido por varias ciudades. El movimiento comenzó el 21 de septiembre de 2026 en un instituto cercano a París. Los alumnos se sumaron a una huelga de profesores que reclamaban más personal y recursos.

Según CNN, las manifestaciones crecieron rápidamente y cientos de escuelas han cerrado. Más de 5 000 personas han sido detenidas en las últimas semanas. La mayoría son menores y no tenía antecedentes penales. También se han registrado heridos entre estudiantes, profesores y policías.

Estudiantes protestan por falta de recursos

Los jóvenes reclaman mejores condiciones educativas. Entre sus principales demandas están reducir el número de alumnos por aula, aumentar la plantilla docente y reparar edificios deteriorados.

CNN señala que actualmente hay 250 000 estudiantes de secundaria más que en 2008, pero menos profesores. Además, el 70% de los institutos públicos tiene aulas con al menos 30 alumnos.

Las protestas se han extendido desde París hacia otras ciudades. En algunas zonas se produjeron enfrentamientos con la Policía. El movimiento también recibió el respaldo de sindicatos de profesores y otros trabajadores del sector público.

Gobierno francés enfrenta presión por las protestas

Las autoridades han intentado contener la movilización mientras aumentan las críticas por la respuesta policial. El Gobierno sostiene que los agentes intervienen cuando existen amenazas contra personas o bienes.

Según CNN, los estudiantes consideran que las autoridades no han respondido a sus demandas. Una reunión entre representantes estudiantiles y el ministro de Educación terminó sin un acuerdo.

El conflicto también ocurre mientras el Gobierno busca reducir el déficit público mediante un presupuesto para 2027. Esto limita el margen para aumentar el gasto educativo.

Las protestas han adquirido además una dimensión política. La participación de sindicatos y grupos políticos ha ampliado el alcance del movimiento. Por ahora, los estudiantes mantienen sus movilizaciones y reclaman ser escuchados.

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