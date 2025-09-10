El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, calificó este miércoles, 10 de septiembre de 2025, las protestas como “violentas”. Advirtió que la movilización, iniciada en redes sociales con el lema “bloqueemos todo”, es distorsionada por la extrema izquierda.

Más noticias

El gobierno de Francia anunció que 80 000 policías fueron desplegados

El ministro señaló que en muchos casos los disturbios fueron impulsados por “grupúsculos” encapuchados que muestran “el ADN de la ultraizquierda”, y subrayó que en Francia existe derecho a manifestarse “pero a condición de respetar la ley”, informó EFE.

El ministro del Interior detalló que cerca de 80 000 policías y gendarmes fueron desplegados para evitar bloqueos y garantizar la seguridad. Entre los incidentes reportados, destacó el sabotaje de cables que obligó a suspender la circulación de trenes entre Toulouse y Auch.

Retailleau hizo un llamado a la firmeza y la reactividad de las fuerzas del orden y criticó a políticos que lanzaron mensajes de incitación a la violencia, en clara alusión a La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.

Desde la mañana, se produjeron bloqueos en autopistas y rondas de circunvalación en ciudades como París, Lyon, Marsella y Rennes, con enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

El ministro advirtió que durante el resto del día se esperan más protestas y que grupos de ultraizquierda podrían infiltrarse para generar violencia, por lo que reiteró que quienes cometan delitos serán detenidos y presentados ante la Justicia.

La protesta inició en redes pero fue respaldada por sindicatos de Francia

La protesta inicial surgió en redes sociales, pero rápidamente fue respaldada por sindicatos y organizaciones de izquierda radical, que cuestionan los ajustes de casi 44 000 millones de euros previstos para los presupuestos de 2026.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que no se acerque a los bloqueos y que coopere con los operativos para garantizar la seguridad pública.

Enlace externo: Francia

Con información de EFE