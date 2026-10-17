Granadas aturdidoras vuelven a las protestas en Francia este 17 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El Gobierno francés autorizó el uso de granadas aturdidoras ante posibles episodios de violencia durante las manifestaciones de este sábado 17 de octubre. Las protestas reunirán a estudiantes y otros grupos que rechazan el encarecimiento de la vida.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, anunció que las fuerzas de seguridad podrán utilizar granadas aturdidoras y otras armas intermedias durante las manifestaciones convocadas para este sábado 17 de octubre, si se registran enfrentamientos graves o disturbios.

La decisión contrasta con la prohibición de estos artefactos en las recientes protestas estudiantiles, después de que uno de ellos presuntamente provocara la pérdida de una mano a un adolescente.

Francia autoriza el uso de granadas aturdidoras

En declaraciones a la televisión France 2, Nuñez explicó que policías y gendarmes tendrán a su disposición diferentes medios para responder ante situaciones de violencia urbana. Entre ellos figuran las granadas lacrimógenas, los lanzadores de pelotas de defensa y las granadas aturdidoras.

El ministro precisó que estos últimos dispositivos se utilizan poco y que no forman parte de la respuesta policial habitual cuando una manifestación transcurre sin incidentes. Sin embargo, sostuvo que los agentes podrán recurrir a ellos si se producen enfrentamientos de extrema gravedad.

Nuñez afirmó que las autoridades esperan que las movilizaciones transcurran sin violencia. No obstante, advirtió que las fuerzas del orden intervendrán si se presentan disturbios, enfrentamientos graves o daños en la vía pública.

Protestas contra el encarecimiento de la vida

La jornada de este sábado reunirá a distintos sectores sociales, incluidos los llamados ‘chalecos amarillos’, un movimiento que protagonizó importantes disturbios en Francia en 2019.

Las movilizaciones expresarán el rechazo al encarecimiento de la vida y se desarrollarán en un contexto de tensión por las recientes protestas estudiantiles.

Según informó EFE, el Ministerio del Interior tiene identificadas alrededor de 250 convocatorias difundidas a través de las redes sociales y unas 80 manifestaciones. De estas últimas, aproximadamente la mitad ya solicitó autorización a las autoridades.

Nuñez pidió a los organizadores que formalicen las solicitudes correspondientes. Según explicó, este procedimiento facilita la planificación de los operativos policiales y contribuye al mantenimiento del orden público.

El ministro también expresó su preocupación por la posible participación de grupos de extrema izquierda en las protestas. A su juicio, algunos de estos grupos pueden provocar enfrentamientos con los agentes y daños en espacios públicos. Ante esos escenarios, aseguró que la Policía actuará.

Francia teme bloqueos de carreteras y nuevos disturbios

Las autoridades también temen posibles bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, una práctica que marcó algunas de las movilizaciones de los ‘chalecos amarillos’. Nuñez indicó que ordenó a los agentes permitir la circulación de vehículos si se producen estos cierres.

Mientras tanto, las protestas estudiantiles continuaron de forma puntual este viernes en varias localidades francesas. Aunque la gran mayoría de los centros educativos abrió con normalidad, algunos institutos registraron bloqueos.

En el sureste de París, una movilización estudiantil provocó enfrentamientos desde las primeras horas de la mañana. Los agentes antidisturbios realizaron cargas para responder a los incidentes.

La autorización para utilizar granadas aturdidoras se produce después de varias semanas de críticas a las actuaciones policiales durante las protestas estudiantiles. La respuesta de las fuerzas de seguridad será uno de los puntos de atención durante las manifestaciones previstas para este sábado.

Con información de EFE