Roban en Francia un libro con la cubierta diseñada por Dalí

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un libro de arte de 210 kilos, considerado una pieza única y de gran valor, fue robado durante la noche del Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, en la región francesa de Auvernia. La Fiscalía de Clermont-Ferrand abrió una investigación para esclarecer el hecho, informó EFE.

Robo de libro con cubierta de Salvador Dalí

La obra era exhibida hasta finales de octubre en una galería ubicada en las afueras de Issoire, una localidad de unos 15 000 habitantes. El centro es administrado por el coleccionista Christian Karoutzos, quien adquirió el libro en 2003.

Según EFE, la pieza pesa 210 kilos y es considerada una de las más pesadas y costosas de su tipo. Su particular cubierta fue diseñada por el artista español Salvador Dalí.

La cubierta, elaborada en bronce, pesa por sí sola unos 150 kilos. Además, contiene incrustaciones de oro, agujas y conchas, elementos que aumentan el valor artístico de la pieza.

Una obra inspirada en el Apocalipsis

El libro fue concebido por Joseph Foret, un vendedor de quesos de Auvernia apasionado por el arte. Durante la década de 1950, Foret conoció en París a figuras como Dalí y Maurice Utrillo.

Su objetivo era crear el libro más caro del mundo. Para conseguirlo, reunió a siete reconocidos pintores y a varios escritores. Entre ellos estuvieron Léonard Foujita, Bernard Buffet, Georges Mathieu, Ossip Zadkine, Jean Cocteau, Jean Giono y Emil Cioran.

Todos trabajaron sobre textos inspirados en el Apocalipsis de San Juan. La elaboración tomó tres años y comprendió unos 200 pergaminos escritos a mano.

El libro desapareció durante una exposición

La obra fue presentada en 1961 en el Museo de Arte Moderno de París. Después recorrió diferentes exposiciones internacionales, hasta que Foret la vendió en 1970 debido a problemas económicos.

Su rastro se perdió posteriormente en Japón. Karoutzos logró recuperarla en 2003 con la intención de convertirla en patrimonio nacional, según EFE.

El robo se produce mientras Francia enfrenta otros casos de sustracción de piezas artísticas. Entre ellos figura el robo de joyas de la corona francesa del Louvre, ocurrido en 2025 y aún sin recuperación.

Con información de EFE

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