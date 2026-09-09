Roban obras del museo Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer, en Francia

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Dos obras de arte continúan desaparecidas tras un intento de robo en el museo Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes 8 de septiembre de 2026.

Según informó EFE, dos individuos ingresaron al museo e intentaron sustraer cuatro obras. Sin embargo, abandonaron dos de ellas durante su huida. Una fue encontrada poco después de la llegada de los agentes y la segunda apareció en el jardín del recinto.

Robo en el museo Auguste Renoir

La alarma del museo se activó a las 05:48 hora local. Cinco minutos después, la Policía Municipal llegó al lugar. Los sospechosos fueron identificados mediante las cámaras de videovigilancia, pero lograron escapar antes de que llegaran los agentes.

El alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, destacó la rápida actuación policial. También confirmó que las autoridades mantienen la búsqueda de las dos obras restantes.

De acuerdo con EFE, la Policía Municipal y la Policía Nacional permanecen movilizadas mientras avanza la investigación para identificar y localizar a los responsables.

Buscan las obras de Renoir

Masson calificó el robo como un hecho grave y defendió la necesidad de reforzar la seguridad de los museos de la ciudad. El alcalde señaló que ya se habían iniciado auditorías para mejorar la protección de estos espacios.

“Se siguen buscando dos obras de Renoir”, afirmó Masson, quien pidió acelerar las medidas de seguridad para proteger el patrimonio artístico.

La investigación quedó a cargo de la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada (DCOS) de la Policía.

El museo conserva obras del artista

El museo Auguste Renoir fue creado en 1960 y funciona en el dominio de Les Collettes, antigua residencia del pintor francés.

El recinto conserva alrededor de una decena de pinturas originales de Renoir. También cuenta con unas 40 esculturas, además de muebles, fotografías, objetos personales y archivos.

EFE señaló que las autoridades continúan trabajando para recuperar las dos piezas que permanecen desaparecidas y esclarecer cómo ocurrió el intento de robo.

Con información de EFE

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