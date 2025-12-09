El Museo de Louvre vuelve a ser noticia. Apenas un mes después de un espectacular robo de joyas, el recinto parisino enfrenta un nuevo desastre.

Una inesperada fuga de agua afectó gravemente a su biblioteca de egiptología.

El incidente, ocurrido en el ala Mollien, dañó entre 300 y 400 documentos, según detalló El País.

El agua se filtró por el sistema de ventilación, afectando material de consulta esencial para investigadores.

💦 El Museo de Louvre se inunda

Los materiales dañados son principalmente revistas de egiptología y documentación científica de finales del siglo XIX y principios del XX.

La vulnerabilidad del museo ha quedado expuesta, tal como señala La Vanguardia.

El incidente ocurrió el 27 de noviembre de 2025, aunque la noticia se hizo pública varios días después.

Francis Steinbock, vice gerente del museo, afirmó que se trata de documentos consultados por investigadores, pero que no son irremplazables.

Por fortuna, “ningún objeto patrimonial se ha visto afectado por estos daños”, aseguró. Las autoridades esperan que gran parte de los materiales pueda ser restaurado.

🛠️ Un desastre anunciado

El sistema hidráulico, que alimenta la calefacción y la ventilación, está obsoleto, una deficiencia conocida desde hace tiempo.

La web especializada La Tribune de l’Art ya había informado sobre el mal estado de la ventilación. Sin embargo, no existían los fondos necesarios para ejecutar las reparaciones.

El inicio de los trabajos en el sistema de ventilación estaba previsto recién para septiembre de 2026, lo que confirma una situación de deterioro.

El incidente se suma a una serie de desgracias, incluyendo el robo de joyas y el riesgo de derrumbe en una galería, informa La Vanguardia.

Este último incidente se produjo por la apertura accidental de una válvula defectuosa, según apunta La Sexta.

🚨 La voz de los trabajadores

Este nuevo hecho ha provocado una fuerte reacción. El sindicato CFDT-Cultura emitió un comunicado que subraya un deterioro “durante demasiado tiempo”.

Los trabajadores mantienen una asamblea para debatir sobre estos graves incidentes.

La preocupación por el estado de las instalaciones contrasta con los gastos en mobiliario de diseño para algunas oficinas, una situación que ha generado críticas.

El Museo de Louvre se encuentra en el centro de un debate sobre su seguridad y mantenimiento.

La institución admite que algunas instalaciones están obsoletas, como menciona La Sexta.

