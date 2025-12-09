La sorprendente decisión de Taylor Swift para asegurar su boda perfecta

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Taylor Swift habría tomado una decisión sorprendente para asegurar un detalle clave de su boda.

La historia gira alrededor de su insistencia por cumplir un objetivo en su gran día.

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Una boda que ya genera expectativas

Taylor Swift y Travis Kelce preparan una de las celebraciones más esperadas del 2026.

La pareja quiere que ese día tenga un simbolismo profundo.

El número 13 siempre acompañó la vida de la cantante. Ese símbolo está detrás de muchas de sus decisiones.

Además, su cumpleaños es el 13 de diciembre. Es un número que siempre está con ella.

Taylor se casaré el 13 de junio de 2026. Foto: Instagram

El gesto inesperado para asegurar su fecha ideal

Según Europa FM, Swift se encontró con un inconveniente al elegir su fecha soñada. El Ocean House, el exclusivo hotel de Watch Hill que quería para su boda, ya estaba reservado por otra pareja.

Ese lugar es uno de los espacios más lujosos de Rhode Island. Tiene vista directa al mar, jardines privados y todas las comodidades para un evento de alto perfil.

La reserva coincidía exactamente con el día que Swift quería. Para cualquier otra novia esto habría significado elegir una fecha nueva.

Pero la información señala que Swift habría ido más lejos para evitar cambiar sus planes.

Según los reportes, la cantante habría ofrecido pagar todos los gastos de la boda de esa pareja, como cuenta La Marca.

El gesto incluiría una ceremonia alternativa y hasta su luna de miel.

El objetivo era que aceptaran liberar el 13 de junio de 2026.

El supuesto acuerdo no ha sido confirmado por el hotel ni por la intérprete. Aun así, la noticia se viralizó.

Un día cargado de significado personal

Las fuentes aseguran que la fecha elegida para la boda sería el 13 de junio de 2026. Ese día no fue elegido al azar.

El 13 es el número favorito de Swift y un símbolo emocional en su vida. Ella ha explicado varias veces que ese número coincide con momentos importantes de su carrera, como se detalla en La Opinión.

La fecha también tiene un significado numerológico. La suma del día, mes y año da como resultado el número 9, asociado al cierre de ciclos.

Ese sentido emocional habría sido determinante para que la cantante insistiera en obtener el día exacto. Para ella, es un inicio importante.



El escenario soñado en Rhode Island

El Ocean House es un exclusivo hotel. Su estilo victoriano, sus suites privadas y su playa lo hacen un sitio único.

Swift conoce ese lugar desde hace años. Es un espacio que identifica con tranquilidad, privacidad y lujo.

Este es el lugar escogido por la pareja. Foto: Instagram

Tras su compromiso con Travis Kelce, anunciado el 26 de agosto, la organización de la boda avanzó rápido.

Las filtraciones apuntan a que la reserva ya estaría hecha.

La publicación conjunta del compromiso se volvió una de las más comentadas de Instagram.

Desde entonces, el interés por cada detalle de su boda ha crecido.

Una boda que podría marcar tendencia

Las fuentes sostienen que la pareja busca una celebración íntima, pero con impacto global.

El 13 de junio de 2026 sería la fecha que marcaría un nuevo capítulo para ambos. Para sus fans, esto confirma cuán importante es el número 13 en la vida de Swift.