Jorge ‘Ilegal’ Martínez: el rockero que encontró en Ecuador su segunda casa

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Una enfermedad fulminante derribó a una figura que parecía indestructible. Jorge Martínez, alma y carácter de Ilegales, murió a los 70 años.

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En septiembre de 2025 anunció la detención de su gira para recibir un tratamiento contra el cáncer.

Esta pausa puso en ‘stand by’ una veintena de conciertos previstos hasta diciembre, antes de su fallecimiento el 09 de diciembre de 2025.

🤘 El amor de Jorge Martínez por Ecuador que nació en 1987

Jorge Martínez con portada de diario Últimas Noticias.

El vínculo del músico español con Ecuador era profundo, casi predestinado. Antes de conocer América, Martínez ya la sentía suya.

Probablemente su abuelo, capitán marino mercante, visitó Guayaquil y Quito, creando quizá una “memoria” cromosómica, relató el rockero a EL COMERCIO.

Cuando llegó a Quito, el primer lugar que pisó en el continente, sintió que algo se satisfacía en su interior.

La relación de Ilegales con el público ecuatoriano fue calificada por el propio Martínez como una “corriente verdaderamente eléctrica desde 1987”, fecha en la que se presentó por primera vez en el país, en el Centro de Convenciones La Chorrera, en Quito.

Concierto que permitió que sus fans corearan éxitos como Soy un macarra.

En 2016, tras el terremoto de 7.8 grados que afectó la costa, el vocalista se solidarizó con el país en un video para la Televisión Legislativa.

El líder de Ilegales dejó claro que su banda quería colaborar para ayudar a las zonas afectadas.

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🔥 ¿Expulsados por hacer historia? La censura de Ilegales en Guayaquil

El recorrido de Ilegales por Ecuador, que incluye visitas a Ambato, Cuenca y varios shows en Quito, no estuvo exento de tensión.

En el Estadio Modelo de Guayaquil, la música de Ilegales incomodó a más de uno.

La sociedad, entonces gobernada por León Febres Cordero, reaccionó a los azotes de Ilegales. La prensa reportó que al ritmo de su rock se destruyeron mallas y los políticos reclamaron su ingreso, según información recabada por EL COMERCIO.

Los catalogaron de locos e impresentables. Pese a la expulsión, Martínez siempre expresó su deseo de volver, pues Ecuador se convirtió en un hito en la historia de Ilegales.

🎸 ¿Por qué la vida es mejor con rock?

En cuatro décadas de trayectoria, Jorge Martínez se negó a repetirse. Así lo aseguró el líder de la banda española en una charla con EL COMERCIO. El músico afirmó que el rock sinfónico había devorado la escena musical de los años 60 y 70.

Ilegales le devolvió vitalidad al rock, ‘contaminándolo’ con otros sonidos. El músico confesó que aunque dejó la carrera de leyes, el rock le dio un medio agradable para crecer.

Él estaba consciente de haber conocido el rock a los 4 años. Cuarenta años después, Martínez resumió su filosofía: “la vida es más digna ser vivida con el rock”.

💡 Un músico que buscó reinventarse

El artista consideraba su obligación “ofertar lo mejor de mí mismo y de la banda”. No intentaba “contentar” al público, sino darles algo valioso.

Martínez sostuvo que su último álbum, ‘La lucha por la vida’, se gestó mientras la humanidad enfrentaba la pandemia. El título se extrajo de una trilogía del escritor Pío Baroja.

Entre 2011 y 2015, Martínez hizo una pausa en Ilegales para dedicarse a un proyecto personal. Con Los Magníficos, intentó darle su sitio a otros géneros.

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Recuperó tangos, boleros, cha cha cha, mambos y rock and roll primitivo. El músico siempre quiso saltar sin red, entendiendo que “los verdaderos héroes acaban por fracasar”.

El público ecuatoriano, por su parte, es “mucho más caliente que en Europa, mucho más cálido”, comentó el vocalista a EL COMERCIO.

Es un público más dado a las apreciaciones filosóficas, que conserva mejor el idioma que en España.

Para él, la misión era ofrecer lo mejor de sí. Admiraba el calor del público ecuatoriano y sostenía que el rock tenía un efecto liberador.

Algunas de las visitas de Ilegales a Ecuador:

– En 1987 realizaron su primera visita al país.

– En 2001 llenaron la Plaza de Toros Quito.

– En 2006 se presentaron en el Ágora de la CCE.

– En 2011 ofrecieron una gira de despedida en El Teleférico.

– En 2019 regresaron, un año antes de la pandemia.

– En 2022 celebraron 40 años de trayectoria con un concierto en Quito.

– La última vez que estuvieron en Ecuador fue en 2024.

📸 Jorge Martínez en fotos

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