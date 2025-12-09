Una enfermedad fulminante derribó en dos meses y medio a una figura que parecía indestructible. Jorge Martínez, alma y carácter de Los Ilegales, murió a los 70 años. En septiembre, anunció que detenía su gira para recibir “un tratamiento contra un cáncer” y dejó en pausa una veintena de conciertos previstos hasta diciembre.

El grupo presentaba su disco de 2025, Joven y arrogante, y confiaba en reanudar la gira después de su recuperación. Pero el cáncer de páncreas avanzó más rápido de lo previsto. Martínez pasó las dos últimas semanas en el hospital, con dolores intensos. “No quiero vivir esta parte de mi vida”, decía ante el tormento físico. Sus amigos se turnaron para acompañarlo de noche. Roberto Nicieza, exbatería de Australian Blonde, lo acompañó la última noche y recuerda que él pensó en música hasta el final.

Un símbolo del rock español

Jorge Martínez construyó una imagen de tipo duro, peleón y frontal, capaz de decir lo que pensaba. Detrás había un artista carismático y simpático en el trato personal. En los 80, se paseaba con un stick de hockey como gesto de desafío. Esta vez no logró vencer la enfermedad. Medios asturianos adelantaron la noticia de su muerte.

El cantante y guitarrista lideró Ilegales durante más de cuatro décadas. Defendió una estética personal basada en guitarras afiladas y letras corrosivas. La banda mantuvo siempre independencia frente a modas e industria. Temas como ¡Hola, mamoncete!, Soy un macarra o Tiempos nuevos, tiempos salvajes marcaron a varias generaciones.

Inspiración desde la infancia

En 2022, Ilegales celebró 40 años con un disco lleno de invitados como Loquillo, Calamaro, Bunbury, Luz Casal, Dani Martín, Vetusta Morla o El Niño de Elche. Entonces, Martínez aseguraba que se sentía “de puta madre y con ganas”.

Nació en Avilés en 1955, en una familia “venida a menos”, aunque él afirmaba que nunca les faltó nada. Su padre era secretario de Justicia Municipal. La radio encendió su pasión: detestaba la copla, pero buscaba a Elvis, Teen Tops, Lone Star y, sobre todo, Los Bravos. Escuchar Black is Black a los 12 años lo convenció de que quería dedicarse a la música.

