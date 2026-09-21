Choque con una roca habría causado el accidente de Michele Sensi-Contugi en Kenia

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La divulgación de los primeros peritajes aeronáuticos esclareció la secuencia del siniestro que conmocionó al país. Los análisis técnicos sobre el trágico accidente aéreo de Michele Sensi Contugi y su esposa, en Kenia, determinaron que la nave golpeó una estructura pétrea en la cima del monte Ololokwe, maniobra que destruyó el soporte de apoyo e inició una caída vertical en la que fallecieron sus siete ocupantes.

La colisión en roca en el accidente de Michele Sensi Contugi en Kenia

El documento de 27 páginas emitido por el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos (AAID) reconstruye la ruta final del helicóptero Airbus EC130 B4, operado por Lady Lori Limited.

La aeronave cumplía un itinerario turístico que despegó desde Loisaba, recogió a seis viajeros en Suyian y cruzó por el río Ewaso Nyiro con miras a un desayuno en la meseta montañosa. A las 09:12, el comandante voló a escasa altura contiguo al risco para facilitar tomas fotográficas, ascendió por la cresta e inició un giro de 180 grados hacia la izquierda en pleno descenso por la ladera. Durante ese movimiento, el patín del tren de aterrizaje impactó frontalmente contra un peñasco sobresaliente.

Desprendimiento del tren y caída por el abismo

La fuerza del choque arrancó por completo la estructura de rodaje, provocando que el fuselaje cayera descontroladamente rodando por la pendiente antes de precipitarse al vacío. El aparato descendió 1 196 pies (unos 364 metros) hasta impactar contra el suelo rocoso en la base del barranco, donde fue consumido por un voraz incendio que pulverizó los instrumentos.

Los investigadores localizaron dos áreas de restos: la primera en la ladera del cerro (25 por 50 metros) con fragmentos del patín, una puerta de carga a 40 metros y una barra de gas; y la segunda al pie del risco (25 por 15 metros), con el mástil, cabina y rotor de cola relativamente intacto.

Tripulación calificada y aeronave certificada

La revisión documental descartó cualquier anomalía mecánica previa o avería durante la trayectoria. El helicóptero, fabricado en mayo de 2003, mantenía sus inspecciones regulares al día bajo la firma Lady Lori Engineering en el aeropuerto Wilson, habiendo completado su chequeo mayor de 150 horas en julio.

Por su parte, el piloto al mando, Josh Outram, de 36 años y directivo de African Heli Adventures, contaba con licencia comercial vigente, aptitud médica al día y un historial de 5 201,3 horas de vuelo acumuladas (1 748,3 en aeronaves de rotor y 549,1 en ese modelo).

Pérdida de memorias electrónicas y seguimiento satelital

Las labores técnicas afrontaron restricciones severas de información por la inexistencia de registradores de vuelo (cajas negras), dispositivo que no resultaba de exigencia legal obligatoria para esa categoría de transporte chárter.

Además, las memorias digitales de los equipos EECU, VEMD y del navegador Garmin quedaron totalmente calcinadas por el fuego, mientras que la baliza de localización de emergencia (ELT) no emitió señal.

La ruta se recompuso a través de los datos del sistema satelital Spidertracks, cuya última emisión marcó las 09:13:12 a 6 500 pies de altitud y a 49 nudos de velocidad (aproximadamente 90,75 km/h).

Víctimas del siniestro y coordinación internacional

El choque provocó el fallecimiento instantáneo de la diseñadora Stephany Hollihan; del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi (44 años); del piloto Josh Outram; y de los ciudadanos estadounidenses José Alberto Suárez (directivo televisivo de Telemundo), Roger Duarte, Adam Hlavaty y Henry Parra.

Las diligencias de ADN y autopsias se desarrollaron en Lee Funeral Home en Nairobi antes de repatriar los cuerpos. En el esclarecimiento del hecho cooperan delegados acreditados de agencias de Francia (BEA), Estados Unidos (NTSB), Reino Unido (AAIB), Italia (ANSV) y la Junta de Accidentes de Ecuador.

Preguntas frecuentes sobre la causa del accidente aéreo donde falleció Michele Sensi Contugi en Kenia

❓ ¿Qué originó el impacto en el accidente de Michele Sensi en Kenia?

El choque de un patín del tren de aterrizaje contra una saliente de roca.

Ocurrió durante un giro de 180 grados a baja altura junto al acantilado del monte Ololokwe para tomar fotografías.

❓ ¿A qué distancia cayó el helicóptero tras el golpe con la montaña?

Descendió aproximadamente 1 196 pies (unos 364 metros).

Tras perder la estructura de aterrizaje, la cabina rodó sin control por la pendiente y cayó al precipicio, consumiéndose por las llamas.

❓ ¿Tenía el helicóptero o el piloto fallas o irregularidades previas?

No, la aeronave tenía mantenimiento al día y el comandante contaba con licencias vigentes.

Josh Outram acumulaba 5 201 horas de vuelo y la nave había superado su chequeo mayor en julio sin novedades mecánicas.

❓ ¿Por qué los peritos no pudieron extraer datos de cajas negras?

La aeronave no requería cajas negras por ley y sus memorias internas se destruyeron por el fuego.

El trayecto se reconstruyó gracias a la señal satelital Spidertracks, cuyo último reporte fue a las 09:13:12.

❓ ¿Quiénes eran las víctimas mortales que viajaban en la aeronave?

Siete personas, entre ellas Michele Sensi-Contugi, su esposa Stephany Hollihan, el piloto Josh Outram y cuatro estadounidenses.

Los pasajeros se dirigían a desayunar en la cima de la montaña tras recorrer reservas naturales de Kenia.

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