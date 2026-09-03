El sepelio de Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan se cumplió en Daule

En medio de una estricta reserva familiar y un amplio cerco de resguardo oficial, este jueves 3 de septiembre de 2026 se cumplió el sepelio de Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihan en el camposanto Parque de la Paz, en la provincia del Guayas.

Los actos fúnebres del extitular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto a su cónyuge, la diseñadora ecuatoriana, congregaron al primer mandatario Daniel Noboa, secretarios de Estado, autoridades diplomáticas y allegados cercanos, tras el arribo de sus restos al país desde territorio africano.

Despedida en el sepelio de Michele-Sensi Contugi y Stephany Hollihan

La despedida final concluyó pasadas las 17:00 en las instalaciones del camposanto Parque de la Paz, ubicado en la parroquia urbana La Aurora, cantón Daule. La capilla ardiente se instaló desde la tarde del miércoles 2 de septiembre, mientras que a las 11:00 de este jueves se ofició una misa previa a la inhumación.

Operativo de seguridad y honores de Estado en La Aurora

Por disposición del Ejecutivo, las honras fúnebres se desarrollaron bajo el protocolo de funeral de Estado en articulación con la Cancillería, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior, según el Reglamento de Ceremonial Público.

En los accesos interiores y exteriores del cementerio se desplegó un contingente con dos blindados militares, buses de transporte de tropa, patrulleros policiales, agentes de inteligencia vestidos de civil y uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

En determinados momentos, la circulación vehicular sobre la avenida León Febres-Cordero experimentó cierres temporales para agilizar el paso de la comitiva presidencial.

Asistencia de autoridades y legado en la función pública

El jefe de Estado acudió acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos el ministro del Interior, John Reimberg, y el embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo.

En su paso por la administración pública desde enero de 2024, Sensi Contugi lideró el CNI (anteriormente CIES), ejerció como ministro de Gobierno y fue delegado presidencial en directorios de empresas públicas como EP Petroecuador, Celec y Flopec.

El mandatario recordó que la labor de inteligencia aportó en la captura de objetivos como alias Fito y alias Topo, y en la localización en España de alias Pipo.

Repatriación de los cuerpos desde Kenia

El deceso de la pareja ocurrió la mañana del 19 de agosto a 250 kilómetros de Nairobi, en Kenia, tras precipitarse a tierra el helicóptero en el que se trasladaban junto a otras cinco personas durante un viaje de vacaciones.

Al no contar el Ecuador con legación diplomática en dicho país, las gestiones de repatriación fueron canalizadas a través de un delegado de la embajada ecuatoriana en Sudáfrica junto a parientes del exfuncionario, permitiendo la llegada de los féretros a Guayaquil para las exequias fúnebres.

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