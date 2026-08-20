Asamblea Nacional ofrece un toque de silencio en memoria de Michele Sensi-Contugi

La mañana de este jueves 20 de agosto de 2026 la Asamblea Nacional ofreció un toque de silencio por el fallecimiento de director de Inteligencia de Ecuador Michele Sensi-Contugi y su esposa, la diseñadora de moda Stephany Hollihan, el miércoles 19 de agosto de 2026.

Homenaje en su memoria

Antes de que inice el Pleno de la Asamblea número 116, la presidenta de la asamblea Mishel Mancheno solicitó un toque de silencio en memoria de Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihan.

“Pese a cualquier diferencia política, el dolor ante la pérdida repentina de una vida nos convoca a todos al respeto, a la sensibilidad humana, y la más sincera empatía institucional”, expresó la presidenta de la Asamblea.

En el pleno se debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Igualdad en el Acceso a la Licencia por Calamidad Doméstica.

Acuerdo de condolencia

Mancheno indicó que se emitirá un acuerdo de condolencia que será entregado a sus familiares. “Nos unimos a su dolor, y hacemos votos para que encuentren fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles”, expresó la funcionaria.

Un acuerdo de condolencia es una una resolución formar donde la institución, en este caso la Asamblea Nacional, expresa su medidas de apoyo y solidaridad a los familiares de los fallecidos. A diferencia de un mensaje de pésame, éste se redacta de manera en en un papel membretado, con las firmas de las máximas autoridades.

Medidas de la Asamblea

En señal de duelo y respeto, la institución declaró que durante tres días la bandera nacional del Palacio Legislativo permanezca a media asta.

Esta medida se aplica cuando una nación, provincia o institución atraviesa una tragedia, o cuando fallece una figura muy importante para el país. También aplica en días de luto oficial declarados por las autoridades.

Además, en el Decreto Ejecutivo 476, Daniel Noboa declaró duelo nacional en todo el territorio de la República del Ecuador durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2026.

Reacción de Daniel Noboa a muerte de Michele Sensi

El presidente Daniel Noboa, quien se encuentra en una visita de Estado en China, se pronunció sobre la muerte de Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia del Ecuador, y su esposa la diseñadora de moda Stephany Hollihan Vasconez.

“El accidente en Kenia me quitó a dos amigos, pero sobre todo nos quitó a dos personas que eran familia para nosotros”, empezó diciendo Noboa en un post realizado la mañana de este 20 de agosto de 2018, desde China, y un día después del trágico accidente.

Noboa se refirió a Sensi-Contugi como un hombre leal, valiente y firme. “Michele estuvo a mi lado en algunos de los momentos más difíciles de estos años... me acompañó sin titubear cuando tocó tomar decisiones que pocos estaban dispuestos a enfrentar”.

Enfatizó que la relación entre ellos no solo era laboral, sino también personal.

El accidente aéreo en el que falleció Michele Sensi Contugi

Siete personas murieron el miércoles 19 de agosto tras el accidente de un helicóptero en el norte de Kenia, cerca del monte Ololokwe. Entre las víctimas constan seis turistas y el piloto. Las autoridades kenianas aún investigan las causas del siniestro.

El accidente ocurrió a las 09:13, hora local de Kenia, equivalentes a las 06:13 GMT. La aeronave se dirigía a la Reserva de Loisaba cuando se precipitó cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe. La zona es frecuentada por turistas y senderistas y se encuentra a unos 350 kilómetros por carretera al norte de Nairobi.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia identificó la aeronave accidentada como un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM. El informe inicial señaló que el helicóptero cubría una ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

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