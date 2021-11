Caos y heridos en aeropuerto de Atlanta por disparos

El caos se desató este sábado 20 de noviembre del 2021 y tres personas resultaron heridas en uno de los aeropuertos más transitados del mundo, el de Atlanta (Estados Unidos), después de que un pasajero disparara accidentalmente un arma de fuego que se encontraba en una maleta.

El suceso provocó que los vuelos se retrasaran y que muchos viajeros se echaran al suelo por temor de que hubiera un tiroteo, según videos difundidos en las redes sociales, en medio de una jornada intensa de viajes en EE.UU. por ser el fin de semana previo al festivo de Acción de Gracias.

La Administración de Seguridad en el Transporte estadounidense (TSA, en inglés) explicó en un comunicado que el incidente comenzó cuando un escáner de rayos X del aeropuerto detectó un objeto prohibido y un agente de seguridad empezó a registrar una bolsa de equipaje.

El agente pidió al dueño de la bolsa que no la tocara, pero ese pasajero “se abalanzó sobre ella y agarró un arma de fuego, que en ese momento se disparó”, indicó la TSA, según el diario local The Atlanta Journal-Constitution.

“El pasajero huyó entonces del área, y salió corriendo del aeropuerto”, añadió la agencia federal estadounidense.

La información preliminar de lo ocurrido indica que tres personas sufrieron heridas que no amenazan su vida, y las autoridades del aeropuerto están investigando el incidente, según la TSA.

#BREAKING: Active shooter being reported at Hartsfield-Jackson Atlanta Airport this afternoon. Praying that everybody is safe and okay… 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/dgnPGyjPOO