Banco Central de Paraguay comienza a devolver los ahorros de Ueno bank

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El Banco Central de Paraguay (BCP) comenzó este jueves 5 de noviembre de 2026 el pago de las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno bank, entidad que intervino el martes por insolvencia. La medida busca devolver los recursos a los clientes afectados por el cierre de la institución financiera, que controlaba los fondos de más de 2,9 millones de personas.

El proceso de liquidación de Ueno bank desató una crisis política en Paraguay. La situación involucró al presidente Santiago Peña, quien presentó su renuncia al cargo en medio de la polémica por los millonarios recursos públicos que recibió la entidad durante su gestión. Sin embargo, el Congreso no aceptó su dimisión porque no alcanzó el cuórum necesario, mientras el Senado avanza con un juicio político para removerlo sin fueros.

BCP establece condiciones para devolver los depósitos

En un comunicado, el Banco Central de Paraguay explicó que comenzó a pagar las garantías a un primer grupo de ahorristas. Los beneficiarios pueden recibir hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a 1 565 dólares según la tasa de cambio del emisor.

La entidad estableció dos condiciones para acceder a esta primera etapa del proceso. Los clientes no deben mantener deudas con Ueno bank y necesitan tener cuentas en otros bancos para recibir el dinero.

El BCP también aclaró que los ahorristas cuyos depósitos no superen los 10 millones de guaraníes recibirán la totalidad de sus recursos. La institución señaló que esta garantía forma parte del mecanismo de protección para los clientes afectados por el cierre de la entidad financiera.

La intervención de Ueno bank ocurrió después de que el organismo emisor detectara problemas en sus indicadores de solvencia. Según el BCP, el índice cayó por debajo del 50% del mínimo exigido.

El Banco Central atribuyó ese resultado a los ajustes que realizó a los estados financieros de la institución durante el proceso de regularización. A partir de esos resultados, ordenó un proceso de resolución o cierre de la entidad.

La intervención de Ueno bank desata una crisis política

El cierre de Ueno Bank generó incertidumbre entre miles de clientes y preocupación por los recursos de los fondos de jubilación que permanecían depositados en la institución. El caso también puso bajo cuestionamiento los millonarios recursos que entidades públicas entregaron al banco durante la administración de Santiago Peña.

La vinculación del mandatario con la institución lo colocó en el centro de la controversia política. En medio de la crisis, Peña presentó su renuncia este jueves, pero el Congreso no pudo aceptarla porque la sesión quedó sin cuórum.

Mientras tanto, el Senado avanza con un juicio político que busca removerlo del cargo sin fueros. La situación mantiene la tensión política en Paraguay, al tiempo que el Banco Central comienza a ejecutar las devoluciones a los ahorristas.

En esta misma jornada, Peña expresó su deseo de que las personas afectadas por el cierre reciban nuevamente sus recursos. El Mandatario pidió que se garantice la devolución del dinero y que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla con su finalidad.

También solicitó proteger los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos. Peña difundió este mensaje en sus redes sociales, donde anunció su renuncia y señaló que tomó esa decisión en aras de la estabilidad del país.

La devolución de los depósitos se convierte así en uno de los principales puntos de atención tras la intervención de Ueno Bank, mientras las autoridades enfrentan las consecuencias financieras y políticas del cierre de la entidad.

Te recomendamos