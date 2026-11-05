Protestas en Paraguay exigen que Santiago Peña responda ante la Justicia

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Decenas de personas protestaron este jueves 5 de noviembre de 2026 frente al Congreso de Paraguay, en Asunción. Los manifestantes exigieron que Santiago Peña responda ante la Justicia por la crisis de Ueno bank, entidad financiera vinculada al exmandatario.

La movilización coincidió con una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Los legisladores aprobaron por unanimidad la acusación para someter a Peña a juicio político y remitieron el expediente al Senado.

Según informó EFE, los ciudadanos pidieron que el proceso concluya con la destitución del mandatario saliente. Su objetivo es evitar que conserve los fueros que corresponden a los expresidentes.

Protestas contra Santiago Peña frente al Congreso

“Nosotros no queremos que se acepte su renuncia, porque si se acepta, él quedaría blindado como senador vitalicio”, declaró a EFE la activista María Stela Invernizzi.

El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios. Sin embargo, quedan excluidos quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.

Esta condición les otorga fueros parlamentarios y limita la posibilidad de iniciar procesos penales sin autorización del Senado.

Crisis de Ueno bank provoca indignación ciudadana

La crisis comenzó después de que el Banco Central del Paraguay ordenara el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno bank.

La entidad tenía 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido.

Durante el Gobierno de Peña, el banco recibió millonarios recursos de instituciones públicas, entre ellas el Instituto de Previsión Social.

Manifestantes exigen recuperar los fondos públicos

Cristian Domínguez, uno de los participantes, expresó su indignación por la situación financiera. También responsabilizó a Peña por la crisis y exigió recuperar los recursos públicos invertidos en la entidad.

EFE recogió los reclamos de los manifestantes, quienes también pidieron garantías para los ahorristas cuyos depósitos quedaron congelados.

El Senado deberá decidir ahora si continúa el juicio político contra el mandatario saliente.

Con información de EFE

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