Partido Colorado respalda juicio político contra Santiago Peña en Paraguay

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El Partido Colorado de Paraguay respaldó el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank. La decisión profundiza la división dentro del oficialismo y aumenta la presión sobre el mandatario, informa EFE.

Horacio Cartes respalda juicio político contra Santiago Peña

El expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), actual titular del Partido Colorado, anunció el respaldo a la iniciativa mediante un comunicado publicado en X. Según informó EFE, la formación política busca recuperar la institucionalidad del país.

“Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña”, escribió Cartes. También aseguró que su partido no estará del lado del supuesto despojo de fondos públicos, privados y de jubilados.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, también pidió la renuncia de Peña. El legislador oficialista advirtió que, si el mandatario no deja el cargo, respaldará el juicio político para proteger a los ahorristas.

Intervención de Ueno Bank desata crisis política en Paraguay

La crisis comenzó después de que el Banco Central del Paraguay ordenara la intervención y disolución de Ueno Bank. La entidad tenía 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.

La decisión se tomó tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido. La medida provocó el cierre de sucursales y el cese de operaciones.

EFE señala que Peña quedó bajo presión por sus antiguos vínculos accionarios con Ueno Holding, conglomerado al que pertenecía el banco. Sin embargo, el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale, actualmente detenido, negó que el mandatario tuviera relación con la institución.

Diputados debatirán acusación contra Peña y su vicepresidente

La oposición y legisladores disidentes del oficialismo presentaron una solicitud de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Según EFE, la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los votos para trasladar la acusación al Senado. En esa instancia también se requiere una mayoría cualificada de dos tercios para declarar culpable al mandatario y separarlo del cargo.

Con información de EFE

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