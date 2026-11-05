Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de crisis bancaria

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves 5 de noviembre de 2026, poco antes de enfrentar un juicio político en el Congreso, en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno bank, una entidad financiera vinculada al mandatario y que recibió millonarios recursos públicos durante su Gobierno.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, anunció Peña en un video difundido en X, según informó EFE.

Renuncia de Santiago Peña en medio de crisis bancaria

El mandatario aseguró atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. También pidió disculpas a los paraguayos si en algún momento defraudó su confianza. Señaló que su prioridad es preservar la tranquilidad del país.

Peña expresó su deseo de que los afectados por el cierre de Ueno bank recuperen sus recursos. Además, pidió que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su función y que se protejan los fondos públicos.

Colapso de Ueno bank afectó a millones de clientes

El Banco Central del Paraguay ordenó la intervención de la entidad tras detectar problemas de solvencia. Según EFE, el índice del banco cayó por debajo del 50 % del mínimo exigido, luego de ajustes realizados a sus estados financieros.

Ueno tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. El procedimiento dejó congelados los ahorros de miles de usuarios y generó preocupación por los recursos de instituciones estatales.

Pedro Alliana asumiría la Presidencia de Paraguay

Horas antes del anuncio, la Cámara de Diputados había iniciado una sesión extraordinaria para debatir el juicio político contra Peña. La acusación cuestionaba sus vínculos con la entidad financiera y los millonarios recursos públicos depositados allí.

EFE señaló que entre las instituciones afectadas figura el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar las pensiones de la mayoría de trabajadores paraguayos.

La renuncia abre paso a una sucesión presidencial. Se espera que el vicepresidente Pedro Alliana asuma el poder.

Con información de EFE

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