Paraguay avanza hacia el juicio político a Santiago Peña pese a su renuncia

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La crisis política y financiera de Paraguay escaló este jueves 5 de noviembre de 2026. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Santiago Peña, pese a su renuncia a la Presidencia.

Los 78 legisladores presentes respaldaron el expediente, que ahora será remitido al Senado. Esta cámara tendrá la responsabilidad de decidir sobre el proceso y actuar como tribunal de juicio.

Según informó EFE, los diputados responsabilizan a Peña de un “grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”. Durante el debate también hubo pedidos para que el exmandatario responda penalmente por la crisis bancaria.

Renuncia de Santiago Peña en medio de la crisis política

Horas antes de la votación, Peña anunció su renuncia mediante un video difundido en la red social X.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, declaró. También argumentó que buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.

Sin embargo, su salida no detuvo el proceso legislativo. EFE reportó que la sesión estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de los parlamentarios.

Intervención de Ueno bank desata el escándalo financiero

El conflicto se originó tras la decisión del Banco Central del Paraguay de iniciar un proceso de resolución o cierre de Ueno bank.

La entidad financiera tenía alrededor de 2,9 millones de clientes. Además, durante el Gobierno de Peña recibió millonarios recursos de instituciones públicas.

El Banco Central detectó que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido, debido a ajustes realizados en sus estados financieros durante un proceso de regularización.

Diputados cuestionan vínculos entre Peña y el banco

Durante el debate, el legislador Carlos Pereira pidió que los responsables de la crisis respondan ante la justicia. La diputada Rocío Vallejo también acusó a Peña de crear un esquema para trasladar fondos públicos a Ueno bank.

EFE señaló que la intervención bancaria congeló los fondos de miles de clientes. El Senado deberá definir ahora el futuro del juicio político.

Con información de EFE

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