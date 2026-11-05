Pedro Alliana asumiría la Presidencia de Paraguay tras renuncia de Santiago Peña

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Pedro Alliana asumiría la Presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña, anunciada este jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de la crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno bank.

El actual vicepresidente llegará al Poder Ejecutivo con una trayectoria de más de dos décadas en la política paraguaya, según el portal argentino MDZ.

Nacido el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú, Alliana tiene 52 años. Es dirigente del Partido Colorado y mantiene una estrecha relación política con el expresidente Horacio Cartes.

Pedro Alliana: de gobernador a vicepresidente de Paraguay

Su carrera política comenzó en el ámbito regional. En 2008 fue elegido gobernador de Ñeembucú, cargo que ocupó hasta 2012. En 2013 llegó a la Cámara de Diputados y posteriormente presidió esa institución en distintos períodos.

En julio de 2015 asumió la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR), nombre oficial del Partido Colorado. Ejerció esa función hasta enero de 2023, de acuerdo con el portal MDZ.

Santiago Peña, del ascenso político a la renuncia

Santiago Peña llegó a la Presidencia de Paraguay en 2023, respaldado por el Partido Colorado. Economista de formación, fue ministro de Hacienda y contó con el apoyo del expresidente Horacio Cartes. Sin embargo, su mandato terminó anticipadamente por la crisis de Ueno bank.

La crisis que precipitó su salida

Según informó EFE, Peña renunció este jueves 5 de noviembre, tras perder el respaldo de su partido y enfrentar un posible juicio político. La intervención de Ueno bank por problemas de solvencia desató cuestionamientos sobre los vínculos del mandatario con la entidad.

Un mandato que terminó antes de 2028

Peña anunció su decisión mediante un video publicado en X. Afirmó que buscaba preservar la estabilidad y la paz social. Su salida representa un revés para el Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde 1947, salvo el período 2008-2013. EFE recordó que Peña ganó las elecciones de 2023 con el 42,74 % de los votos.

Con información de EFE

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