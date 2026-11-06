Senado de Paraguay abre la sesión para juicio contra Santiago Peña

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El Senado de Paraguay abrió este viernes 6 de noviembre de 2026 la segunda jornada del juicio político contra el presidente Santiago Peña por presunto “mal desempeño de sus funciones”. El proceso está relacionado con sus vínculos con Ueno Bank, entidad financiera cuyo cierre desató una crisis política y económica en el país.

La sesión extraordinaria comenzó con más de 40 minutos de retraso. El presidente del Senado, Basilio Núñez, anunció que los legisladores escucharían a la defensa del mandatario, según informó EFE.

Peña continúa formalmente en la Presidencia, luego de que el Congreso no aceptara su renuncia, anunciada el jueves 5 de noviembre.

Santiago Peña pide 72 horas para preparar su defensa

Antes del inicio de la sesión, el mandatario solicitó al Senado un plazo de 72 horas para preparar sus argumentos. Según explicó en una publicación en X, recibió la acusación formal a las 22:15, junto con un expediente de aproximadamente 300 folios.

Peña cuestionó el tiempo disponible para responder a los señalamientos. “Defenderme en menos de 12 horas no es debido proceso”, afirmó.

También aseguró que expondrá su versión ante la ciudadanía y que no evitará sus responsabilidades. EFE informó que el mandatario difundió una carta dirigida al presidente del Senado para solicitar la prórroga.

Crisis de Ueno Bank desata juicio político en Paraguay

El proceso contra Peña se produce después de que el Banco Central del Paraguay ordenara el martes la resolución de Ueno Bank. La institución detectó que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

La decisión generó preocupación entre miles de clientes por sus ahorros y por los fondos públicos depositados en la entidad, incluidos recursos procedentes de pensiones.

Acusaciones contra Peña incluyen conflicto de intereses

La acusación presentada por un grupo de diputados señala presuntos conflictos de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias.

Entre los argumentos figuran las acciones que Peña mantuvo en Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenece el banco. El mandatario vendió su participación en marzo de 2025.

Según EFE, Peña acudió al proceso acompañado de sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, mientras espera una respuesta a su pedido de ampliación del plazo para ejercer su defensa.

Con información de EFE

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