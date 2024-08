La denuncia de Fabiola Yánez contra el expresidente, Alberto Fernández, por violencia machista genera revuelo en Argentina. Esta situación impactó en el peronismo y suscita críticas de diversos sectores políticos. Incluso miembros del partido del actual presidente, Javier Milei, piden prisión preventiva para Fernández. Aquí un detalle de cinco claves para entender este caso:

Fabiola Yáñez, exprimera dama de Argentina, acusa a Fernández de golpearla en varias ocasiones, incluso, durante su embarazo y de ejercer “terrorismo psicológico tras su separación. Actualmente su hijo tiene dos años y vive con ella y su madre en Madrid.

La actriz y periodista de 43 años tomó la decisión de denunciarlo después de que la justicia argentina hallará conversaciones e imágenes en un celular de María Cantero, secretaria de Fernández. Estos hallazgos indicarían la posible comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género”.

En las fotos a las que accedió el portal Infobae se observa a Yáñez con moretones en el brazo y la cara. Estas imágenes, ella envió al ex mandatario junto con mensajes en los que le recrimina su conducta violenta. En uno de esos mensajes, Yañez le escribe:

“Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo permitir que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.