Podcast EL COMERCIO Violeta: Mujeres que sufren violencia son revictimizadas

Imagen referencial. Las mujeres que sufren violencia prefieren no acudir a la justicia por tratos revictimizantes. Foto: Pixabay.

Yadira Trujillo Mina (I)

¿Estás segura? Es la pregunta que se le hace a una mujer cuando ha sufrido violencia. Así empieza la revictimización, con la duda. Lo explica la cofundadora de la Fundación Idea Dignidad, Carla Patiño.

La pregunta la puede hacer un familiar o alguien del contexto cercano. Pero la revictimización escala a otros niveles, señala la abogada. El más alto es cuando una víctima acude al sistema de justicia y se encuentra con trabas.

En Ecuador, seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida, de acuerdo con datos oficiales. Sin embargo, no hay cifras sobre la revictimización que atraviesan.

Al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 se reportaron 88 184 emergencias por violencia psicológica contra la mujer o miembros del grupo familiar. También se registran 60 612 por violencia intrafamiliar; 22 341 por violencia física y 191 por violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

Este jueves 25 de noviembre es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con ese motivo se realiza el podcast EL COMERCIO VIOLETA, para abordar temas relacionados con la fecha. El segundo episodio explica qué es la revictimización y en qué niveles y espacios ocurre.

La revictimización no es normal

Idea Dignidad realiza una campaña denominada Yo no normalizo. Con ella se busca que las mujeres que sufren violencia reconozcan cuándo son revictimizadas y que las respuestas de este tipo no se tomen como algo normal. Patiño sostiene que las mujeres saben que son víctimas pero no que atraviesan por una nueva violencia.

Myriam Pérez, cofundadora de la fundación, señala que es necesario seguir haciendo esfuerzos para erradicar la violencia. Una manera, dijo la trabajadora social, es estimulando a las mujeres a buscar protección. “Mientras haya revictimización se obstaculiza el acceso de las mujeres a la justicia”.

Esto, explica, porque debido a los obstáculos y tratos revictimizantes, las mujeres abandonan los procesos legales o prefieren no hablar sobre lo que sufren.