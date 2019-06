Macri se reunirá en el G20 con sus pares de España, Francia, Japón y Holanda

LEA TAMBIÉN

El canciller de Argentina, Jorge Faurie, confirmó este viernes 21 de junio del 2019 en Buenos Aires que el presidente del país, Mauricio Macri, mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de España, Francia, Japón y Holanda durante la próxima cumbre del G20, que se celebrará en la ciudad nipona de Osaka.

Tras actuar en noviembre en Buenos Aires como anfitrión de la última reunión de las veinte principales economías desarrolladas y en desarrollo, Macri asistirá el 28 y 29 de junio al próximo G20, para el que ya cerró citas bilaterales con cuatro de los países participantes, a la espera de concretar encuentros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping.



Faurie, que atendió a la prensa tras el anuncio oficial del fin de los trabajos de dragados del río de la Plata y el río Uruguay, precisó que las modalidades de estos encuentros serán de "diferente índole".



"Hay algunas en las que uno abandona la sala (de la cumbre) para ir a un momento específico de diálogo; hay otras que se hacen en lo que se llaman las conversaciones al costado, donde los líderes se levantan y están previstos los salones así para tener un diálogo rápido que les permita el cruce de las inquietudes que tienen", explicó el canciller.



De este modo, el ministro de Relaciones Exteriores argentino confirmó encuentros con Shinzo Abe, primer ministro japonés; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; Emmanuel Macron, presidente francés; y Mark Rutte, primer ministro holandés.



En cuanto a los posibles encuentros con los líderes de Estados Unidos y China, las dos mayores potencias económicas mundiales, Faurie apuntó que están previstas "en la medida que lo permitan las agendas".



"Ellos dos (Trump y Xi) todavía no han abierto otras bilaterales hasta que no definan cómo será la modalidad del diálogo entre China y Estados Unidos", aclaró el canciller argentino.



La semana pasada Trump afirmó que si no se reúne a finales de mes en la cumbre del G20 de Japón con Xi Jinping, seguirá adelante con su plan de aplicar aranceles a las importaciones chinas por valor de 300 000 millones de dólares.