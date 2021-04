Luis Verdesoto renunció al Consejo Nacional Electoral para volver a la academia

La conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) variará, nueve días después de la segunda vuelta de las elecciones generales, en las que Guillermo Lasso (Creo-PSC) ganó la Presidencia de Ecuador.

Luis Verdesoto renunció al organismo electoral, luego de dos años y cinco meses en funciones, con la intención de jubilarse y volver a la academia. El exfuncionario convocó a una rueda de prensa la tarde de este martes 20 de abril del 2021 para anunciar que presentó su dimisión.



Verdesoto dijo que cumplió un ciclo dentro del organismo y que se va satisfecho con su gestión, “siempre desde la minoría”. Agradeció al vicepresidente del CNE, Enrique Pita, con quien comulgó en varias resoluciones, especialmente en el primer tramo de su gestión.



De cara a las elecciones generales del 2021, hubo un cambio en la correlación de fuerzas para sacar a flote los comicios. “Me siento satisfecho de haber contribuido al entregar al país una credencial democrática”, manifestó, luego de que se proclamaran los resultados de los comicios presidenciales.



En su intervención de despedida Verdesoto mencionó algunos de sus aportes para lograr las reformas al Código de la Democracia, la fiscalización de la política electoral, la institución del debate obligatorio, la bioseguridad durante la pandemia, entre otros temas.



Precisó que de ahora en adelante es un “jubilado más, pero no un ciudadano jubilado” y anunció que espera volver a dictar una cátedra en España.



Verdesoto fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, encabezado por Julio César Trujillo (+), el 16 de noviembre del 2018, luego de un concurso de méritos y oposición. Cuatro días después, fue posesionado por la Asamblea Nacional, junto a Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Esthela Acero.



Verdesoto remitió su renuncia al actual Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), presidido por Sofía Almeida. Ese organismo deberá principalizar a un consejero suplente. En enero del 2019, el Consejo Transitorio designó a Mérida Nájera, Andrés León, Ezequiel Morales, Cristina Kronfle y Mónica Noriega, en ese orden de prelación, como consejeros suplentes.



Sin embargo, el 4 de marzo del 2020, el Cpccs, encabezado por el expresidente Christian Cruz, designó a Xavier Torres como tercer consejero suplente, ya que Ezequiel Morales no se posesionó.



Mérida Nájera, la primera consejera suplente- postulada por Concertación- ya ha participado en reuniones plenarias del CNE. Por ahora no ha confirmado si aceptará asumir como consejera principal.



La renuncia de Verdesoto se da siete meses antes de que se cumpla el plazo para la renovación parcial del CNE. Según el artículo 24 del Código de la Democracia, los consejeros del CNE ejercerán sus funciones por seis años y su integración se renovará parcialmente cada tres años “dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente”.