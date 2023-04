Lista oficial no registra ecuatorianos fallecidos en incendio en Ciudad Juárez

Aumentan a 39 los migrantes muertos en un incendio en México. Foto: EFE

La información no está clara sobre la identidad de las 39 víctimas del mortal incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Pero según la lista oficial no hay ecuatorianos fallecidos. En principio, Cancillería de México dijo que había un ecuatoriano y luego rectificó que no.

El mortal incendio ocurrió la noche del lunes 27 de marzo del 2023 en un centro de detención para migrantes de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Según el registro, ese día había 68 hombres retenidos de Centro y Sudamérica.

Según la nómina había una persona de Ecuador y otra de Colombia. 12 de El Salvador, 28 de Guatemala, 13 de Honduras y 13 de Venezuela. Pero luego, Cancillería rectificó y dijo que no había migrantes ecuatorianos.

Para Lorena Mena, directora de la consultora mexicana Continente Móvil, los datos son confusos. En la lista oficial de fallecidos y heridos no constan ecuatorianos. “Pero dicen que hay cuatro personas graves sin identificar de dónde son”.

El informe del Gobierno de México presentado este viernes 31 de marzo detalló que los fallecidos son: 18 de Guatemala, siete de Venezuela y siete de El Salvador, seis de Honduras y uno de Colombia.

Aparte 28 migrantes resultaron heridos, de los cuales 24 siguen internados y son de Guatemala, Venezuela, El Salvador y Honduras. Cuatro de ellos ya fueron dados de alta

Ciudad Juárez es la ruta más utilizada

No se conoce si hay ecuatorianos buscando a compatriotas en los hospitales o la morgue. Lo que sí se sabe es que siguen llegando gran cantidad de compatriotas y migrantes en general a Ciudad Juárez, para cruzar la frontera y llegar a EE.UU.

Para Mena, la mortal tragedia ocurrida en el Centro de Detención Migratoria no va a cambiar el flujo de migrantes. “Ciudad Juárez y Coahuila son las rutas más usadas para cruzar hacia EE.UU.

Ella explica que hay redes de coyotes afianzados para ecuatorianos. “Apenas podría verse algún cambio en las estadísticas de detenciones, pero las de marzo recién se conocen hasta mediados de abril para observar un comportamiento”.

Migrantes deportados y expulsados

La migración de ecuatorianos no se detiene. En enero de este año, 9 113 ecuatorianos fueron detenidos por intentar ingresar ilegalmente hacia EE.UU. Esto según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Pero en estos casos a los migrantes se los expulsa hacia el último país de tránsito, en este caso México. Solo en casos especiales, la Oficina de Protección Fronteriza los devuelve hacia el país de origen de la persona.

La semana anterior, más de 200 migrantes llegaron deportados desde Texas. Arribaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y la mayoría era de Azuay, Cañar, Loja y Morona Santiago.

