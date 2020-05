Lenín Moreno anuncia siete medidas económicas que generarán USD 4 000 millones de reducción de gastos

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció las nuevas medidas económicas que se tomarán en el país por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del covid-19. El Mandatario anunció estas medidas la mañana de este 19 de mayo del 2020 en una cadena nacional.



Según Moreno, las medidas dejarán un ahorro de USD 4 000 millones, de los cuales USD 980 millones corresponden a masa salarial, USD 400 millones a reducción de gastos en bienes y servicios, USD 1 300 millones de recorte en gasto de inversión y USD 1 300 millones en ahorro por la reestructuración de deuda externa, que se ejecuta desde abril pasado.

Recorte del gasto público

El Mandatario informó siete medidas:



1. Baja del precio de los combustibles



Moreno señaló que en medio de la caída del precio del crudo, el Gobierno reducirá el precio de la gasolina extra y la ecopaís, de USD1, 85 a 1,75, y el precio del diésel a USD 1.



“En adelante, con la fórmula que aplicaremos, se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. Hoy mismo, en las gasolineras de todo Ecuador, los precios de los combustibles habrán bajado”, indicó.



Una segunda medida es que se reducirá en dos horas la jornada laboral y el ingreso de toda la burocracia. “En el caso de la función ejecutiva, para cuidar la salud de nuestros funcionarios públicos, evitar aglomeraciones y para generar un ahorro, los servidores pasarán a trabajar seis horas diarias, en lugar de las ocho de hoy, y recibirán la remuneración por esas seis horas, priorizando el teletrabajo”, dijo Moreno.

2. Jornada del sector público se reduce



La jornada de los profesores se reducirá una hora y se exceptuará a médicos, Policía, Fuerzas Armadas, y el resto de funcionarios de seguridad.

Además, se priorizará el teletrabajo como medida dentro de la emergencia.



3. Reducción del tamaño del Estado



El Ejecutivo cerrará y fusionará 10 empresas públicas, entre ellas la aerolínea Tame, Inmobiliar, Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Correos del Ecuador y otras.



Moreno precisó que Tame ha perdido más de USD 400 millones en los últimos cinco años. “Tame entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas”.





4. Promoción del crédito local



Una cuarta medida anunciada es la creación de un fondo para créditos, con recursos de USD 1 000 millones para reactivación productiva. Desde el 25 de mayo se podrá acceder a la línea de crédito “Reactívate Ecuador” para que se puedan cubrir las nóminas y los costos operativos de las micro, pequeñas o medianas empresas. El Banco del Pacífico será el primero en ofrecer el crédito, con tasas de hasta el 5%, 36 meses plazo y 6 meses de gracia. Se sumarán más bancos y cooperativas cada semana.

5. Ajuste al servicio público exterior



La quinta medida corresponde a cambios en embajadas y consulados en el exterior. Moreno dijo que cerrarán cinco embajadas y oficinas diplomáticas en Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la Oasi y la Secretaría del Parlamento Andino.



“Regresaremos 10 embajadores de otras embajadas y dejaremos a cargo a funcionarios de un menor rango. Regresarán 70 funcionarios del mundo y terminaremos 75 contratos en el exterior. Además, cerraremos seis consulados”, dijo.



6. Baja en gasto en seguridad



Una sexta medida anunciada tiene que ver con la reducción de gastos en el Consejo de Seguridad del Estado, donde están todas las funciones del Estado. Hasta fin de mes, el ahorro en los presupuestos será de entre el 10 y 15% de gasto. Esta medida ya fue anunciada la semana pasada.



7. Reestructuración de la deuda pública



La séptima medida es la de reestructuración de la deuda pública, que el Gobierno ejecuta desde abril pasado. “Aunque muchos nos criticaron, pagamos USD 341 millones, ahorraremos USD 1300 millones y eso permitió que recibamos USD 1 400 millones de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables”, dijo el Mandatario.



A continuación el discurso completo del preidente Lenín Moreno:



Compatriotas:



Todos los pueblos del mundo estamos pasando duros momentos. Todos luchamos para frenar los contagios y disminuir las muertes causadas por el coronavirus, pero al mismo tiempo, debemos tomar medidas para evitar el derrumbe de la economía.



150 mil ecuatorianos han perdido su trabajo, porque las empresas cerraron sus puertas, a pesar de los esfuerzos para mantenerse a flote. ¡El país jamás ha enfrentado una situación tan grave!



Ecuador dejará de recibir USD 8 mil millones por los estragos de la emergencia. además de los 4 mil millones de déficit del presupuesto general del estado. Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de su historia nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos.



En total, son USD 12 mil millones. Cerca del 50% de ingresos como país es como si una familia perdiera la mitad de lo que necesita para vivir.



Ecuatorianas y ecuatorianos: Hemos tomado las siguientes decisiones:



Nuevamente, comenzamos el esfuerzo por el sector público. Haremos un recorte de gasto público, de más de 4 mil millones: en masa salarial USD 980 millones, en bienes y servicios: 400 millones, en gasto de capital: 1 300 millones y en renegociación de la deuda: ahorraremos 1 300 millones de intereses.



En el caso de la Función Ejecutiva, para cuidar la salud de nuestros funcionarios públicos, evitar aglomeraciones y para generar un ahorro, los servidores pasarán a trabajar seis horas diarias, en lugar de las ocho de hoy y recibirán la remuneración por esas seis horas, priorizando el teletrabajo.



Se exceptúan de esta medida quienes no pueden tener ningún cambio en su horario y en su modalidad de trabajo; el personal que presta servicios de salud, policía, fuerzas armadas, y el resto de funcionarios de seguridad, también educación tendrá un tratamiento especial, tendrán solamente una hora de disminución, ya que las clases se están desarrollando de manera virtual.



Por la importancia de la educación, y por la trascendencia que tiene para el futuro de la patria, esta decisión nos permitirá no desvincular a ningún maestro.



El Gobierno fortalecerá desde el primero de junio la teleducación a través de los medios públicos y las plataformas tecnológicas. Hemos eliminado 43 ministerios e instituciones desde el inicio de nuestro gobierno. Ahora eliminaremos y fusionaremos 10 más. Además, vamos a eliminar siete empresas públicas:



Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. Tame, que ha perdido más de USD 400 millones en los últimos cinco años, entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas.



Las empresas públicas que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos. también eliminaremos el Servicio de Contratación de Obras, e Inmobiliar.



Desde que asumimos el Gobierno, cerramos ya las embajadas de Argelia, Nigeria, Bielorusia, Etiopía y Angola. Además, cerramos cinco consulados. Ahora, cerraremos cinco embajadas y oficinas diplomáticas más: Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino.



Regresaremos 10 embajadores de otras embajadas y dejaremos a cargo a funcionarios de un menor rango. Regresarán 70 funcionarios del mundo y terminaremos 75 contratos en el exterior. Además, cerraremos seis consulados adicionales: Tapachula y Valencia (en Venezuela) entre otros.



Además, los miembros del Consejo de Seguridad del Estado, donde están todas las funciones del estado, acordamos en conjunto presentar hasta fin de mes, el ahorro entre el 10 y 15% de nuestros presupuestos en gasto corriente.

Conciudadanos:



Diseñamos una estrategia de reordenamiento de nuestra deuda y no nos equivocamos. eso nos permitió: ahorrar, reducir intereses, y conseguir nuevos fondos para atender las urgencias del coronavirus.



Aunque muchos nos criticaron, pagamos USD 341 millones, ahorraremos USD 1 300 millones y eso permitió que recibamos 1 400 millones de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables.



Siempre actuaremos con responsabilidad, estos son recursos que se destinan a seguir salvando vidas, a proteger a los más vulnerables y a reactivar la economía. Vamos a asignar USD 750 millones para fortalecer los sistemas de salud y protección social para los más vulnerables.



Queridos ecuatorianos:



Tenemos un programa de financiamiento de más de USD 1 000 millones para reactivación productiva.



Desde el 25 de mayo pueden ustedes acceder al crédito “Reactívate Ecuador” para que se puedan cubrir las nóminas y los costos operativos de las micro, pequeñas o medianas empresas. Iniciaremos este crédito en el banco del pacífico con tasas de hasta el 5%, 36 meses plazo y 6 meses de gracia. Se sumarán más bancos y cooperativas cada semana.



Todo esto, es fruto del financiamiento externo logrado. Por ello, tengan la seguridad de que, en la medida en que obtengamos más recursos, incrementaremos las operaciones.



Queridos conciudadanos:



El precio internacional de combustible ha bajado en todo el mundo, pero el sistema que tenemos no permite que la ciudadanía se beneficie de esa reducción.



Este cambio nos permite bajar el precio de la gasolina extra y la ecopaís, de 1 dólar 85 a 1 dólar 75, y el precio del diésel a 1 dólar. En adelante, con la fórmula que aplicaremos, se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube.



Hoy mismo, en las gasolineras de todo e Ecuador, los precios de los combustibles habrán bajado.



Queridos ecuatorianos:



La ley de apoyo humanitario, que fue aprobada este sábado, facilita acuerdos entre empleadores y trabajadores, arrendadores y arrendatarios, proveedores, deudores y acreedores. Esta iniciativa, junto con los créditos que expusimos hace un momento, debemos aprovecharla para preservar empleos.



Y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas transparenta y ordena la economía. Ofrecimos al asumir el gobierno, poner la casa en orden y con esta iniciativa, cumplimos nuestra palabra.



Queridos compatriotas:



Nuestro futuro depende de lo que decidamos ahora. y nuestras acciones deben apuntar a un triple objetivo:



Preservar la vida sostener, los empleos e impulsar la productividad. Sabemos que el mundo ya no será igual.



Está en las manos de todos, en el coraje de todos, enfrentar las dificultades de hoy, con esperanza, con unidad y solidaridad, para hacer del futuro un lugar digno de los anhelos de cada familia.



Sé que podemos lograrlo ¡Claro que sí!



¡Ecuador, cuenta contigo! No defraudemos a la patria.



¡El Ecuador lo sacamos entre todos!



Buenos días