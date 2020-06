Yuri, de 10 años y reportada desaparecida, fue hallada sin vida en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Yuri tenía solo 10 años; hoy fue hallada sin vida”. El mensaje, publicado el miércoles 10 de junio del 2020 por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) de Guayaquil causó conmoción en las redes sociales.

La pequeña desapareció el pasado 29 de mayo de 2020. Su cuerpo desmembrado fue encontrado la noche del miércoles 10 de junio de 2020 cerca de su casa en el Guasmo Sur, según confirmaron sus allegados a Cepam.



La fotografía de Yuri empezó a circular en Internet el 31 de mayo, en un anuncio de la Policía Nacional. Ese día, luego de superar varios obstáculos, familiares lograron presentar la denuncia en línea por su desaparición en el portal web de la Fiscalía.



La niña estaba a cargo del cuidado de sus hermanos. El menor de ellos fue el último en verla.



La Policía informó la mañana de este 11 de junio del 2020 que se investigan las circunstancias de su desaparición. El ECU 911 recibió ayer una alerta del hallazgo de un cuerpo en el Estero Salado, a la altura de la Playita. El cadáver en estado de descomposición fue trasladado a Criminalística, donde se confirmó que se trataba de la menor.



Una de las versiones que circula en redes sociales es que la niña habría sido entregada por un hombre como parte de una deuda por droga. Una persona fue retenida, pero al no hallar pruebas fue liberada.



Ahora, el Cepam brinda soporte psicológico y legal a la madre de Yuri para abrir una investigación por femicidio. #JusticiaparaYuriOrobio dice una etiqueta difundida desde el 10 de junio.



“El Estado falló y no garantizó a Yuri su derecho a una vida libre de violencia, al desarrollo integral, a la no discriminación, a la seguridad, protección y prevención. Las vidas de las niñas importan. Exigimos justicia”, señaló el Cepam.



La Fiscalía del Guayas informó que está a la espera de los partes de la Policía Nacional para que la Unidad de Personas y Garantías abra la investigación previa.



Durante la emergencia sanitaria por covid-19 las denuncias de delitos sexuales disminuyeron. Esto debido a las complicaciones para presentar las quejas de manera virtual y el temor al contagio.



Según datos de la Fiscalía General del Estado, antes de la pandemia se reportaban cerca de 350 denuncias por delitos sexuales cada semana. Entre el 13 de marzo y el 8 de junio la cifra bajó a 109 semanales. Las denuncias de violencia contra la mujer pasaron de 675 a 317.

La información levantada por Cepam revela que 20 mujeres han sido víctimas de femicidio durante la pandemia, entre 16 de marzo y el 10 de junio de 2020. Desde inicios del año son 43.