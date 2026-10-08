Noboa reclama autoridades para Guayaquil que trabajen por el pueblo

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Las diferencias institucionales y de gestión entre el poder central y el cabildo cantonal tomaron protagonismo durante la conmemoración de la independencia porteña. Al intervenir en el coliseo Voltaire Paladines Polo este jueves 8 de octubre de 2026, el mandatario Daniel Noboa Azín demandó la renovación política en la ciudad y exigió la llegada de nuevas autoridades para Guayaquil.

Discurso de Noboa y exigencia de autoridades para Guayaquil

El pronunciamiento enfocado en las futuras autoridades para Guayaquil ocurrió frente a ministros de Estado, cúpulas de la fuerza pública, delegaciones ciudadanas y gremios.

Noboa aprovechó el acto cívico para trazar un contraste entre las prioridades del Ejecutivo y el papel de la administración seccional, aseverando que la urbe no puede postergar las soluciones que reclama la población en los barrios populares.

Exigencia de dignidad comunitaria y recorrido diario

Durante su intervención, el jefe de Estado perfiló las características éticas y operativas que deben poseer los liderazgos locales. “Pronto, pronto tendremos autoridades locales también que sean dignas y que trabajen por el verdadero desarrollo de la ciudad, que tengan un amor profundo por la ciudadanía, que caminen todos los días para mejorarle la vida a la gente”, manifestó el mandatario al demandar funcionarios con presencia territorial efectiva.

Rechazo a la confrontación con la administración central

Noboa cuestionó a los cuadros que han mantenido distanciamientos políticos con el Gobierno nacional, puntualizando el rol que espera de los nuevos personeros. El Jefe de Estado remarcó que quienes asuman funciones seccionales deben trabajar por el progreso colectivo “y no para complicarle la vida a un gobierno central“, ratificando que la colaboración interinstitucional debe primar sobre disputas de orden proselitista.

Obras del Quinto Puente y Parque Monte Sinaí

La exhortación por nuevos liderazgos cantonales se dio al tiempo que el gobernante defendió una inversión superior a los 1 000 millones de dólares para Guayas, de la que informó EL COMERCIO en una nota publicada este mismo día.

Noboa insistió en que su administración avanza con proyectos de infraestructura como el Quinto Puente y el Parque de Monte Sinaí, calificándolos como pilares para dinamizar el comercio, el turismo y la seguridad de la provincia.

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