Bus con trabajadores cayó de un puente en la vía a la Costa y dejó 20 heridos, en Guayaquil

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Un bus que transportaba a trabajadores de una empresa se volcó la madrugada de este viernes 25 de septiembre de 2026 en la vía a la Costa, en Guayaquil. El siniestro dejó al menos 20 personas heridas, según uno de los reportes preliminares. El vehículo trasladaba a los pasajeros hacia el cantón Durán cuando perdió pista y cayó desde un puente.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 05:30. Los primeros reportes ubicaron la emergencia en el kilómetro 33 de la vía a la Costa, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil señaló el kilómetro 36,5. Más de 15 bomberos acudieron al lugar para rescatar a los afectados, con apoyo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Pasajeros dormían cuando el bus cayó desde un puente

El expreso transportaba al menos a 30 personas. La mayoría de los pasajeros dormía cuando ocurrió el siniestro, según relató uno de los sobrevivientes. El hombre contó que únicamente sintieron el momento en que el vehículo comenzó a caer y que no tuvieron tiempo de reaccionar.

El impacto destruyó el bus. Algunos pasajeros quedaron atrapados en su interior, mientras que otros terminaron sobre la calzada. Las imágenes de la emergencia mostraron a varias personas heridas e inmóviles en el suelo.

Los familiares de los afectados también llegaron al lugar para conocer su estado de salud. Uno de ellos relató que recibió una llamada de su hermana, quien le contó lo ocurrido. La mujer le manifestó que no podía moverse y que sentía un fuerte dolor en el rostro.

Los reportes iniciales presentaron diferencias sobre el número de víctimas. Mientras algunas informaciones señalaron que al menos 10 personas sufrieron heridas, otras elevaron la cifra a cerca de 15 y posteriormente a 20 afectados.

Bomberos atendieron a los heridos y la CTE investiga las causas

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó dos vehículos de rescate, una unidad de combate y cuatro ambulancias para atender la emergencia. Más de 15 efectivos participaron en las labores de rescate y asistencia a los pasajeros.

La Comisión de Tránsito del Ecuador también desplegó personal en el sector. Sus agentes señalaron, de manera preliminar, que las condiciones climáticas podrían estar relacionadas con el accidente. Sin embargo, las autoridades todavía no establecen una causa definitiva.

La CTE informó, además, que sus agentes no encontraron al conductor del bus en el lugar del siniestro.

La emergencia también afectó la circulación vehicular en la vía a la Costa. Las autoridades cerraron un carril en dirección al peaje de Chongón mientras los equipos de rescate atendían a los heridos.

Por su parte, la Agencia de Tránsito reportó una alta carga vehicular cerca de la urbanización Puerto Azul, en sentido hacia la avenida del Bombero.

Ante esta situación, la entidad pidió a los conductores circular con precaución, mantener una distancia adecuada entre vehículos y seguir las indicaciones de los agentes que permanecían en la vía.

#BCBGInforma | Atendemos rescate por vehículo volcado en el km 36,5 de la vía a la Costa.



Despachamos dos vehículos de rescate, una unidad de combate y 4 ambulancias. pic.twitter.com/ZVtWaXkNQq — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 25, 2026

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