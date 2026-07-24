¿Qué extrañas de Guayaquil? Un especial de EL COMERCIO por las fiestas julianas

Cada 25 de julio, Guayaquil celebra un nuevo aniversario de su fundación. Pero la fecha también despierta la nostalgia de miles de guayaquileños que, por trabajo, estudios o nuevos proyectos de vida, hoy viven lejos de su ciudad natal.

Como homenaje a la Perla del Pacífico y a quienes la llevan siempre en el corazón, Diario El Comercio presenta “¿Qué extrañas de Guayaquil?”, un mapa interactivo que conecta, en tiempo real, a los guayaquileños dispersos por Ecuador y el mundo.

Una nueva propuesta

La propuesta invita a los lectores a compartir desde qué ciudad y país se encuentran y contar qué es aquello que más añoran de Guayaquil. Cada participación, una vez revisada por el equipo editorial, se incorpora al mapa con un punto georreferenciado que muestra la distancia aproximada hasta la ciudad.

Al recorrer el mapa, los usuarios podrán descubrir historias y mensajes enviados desde distintos continentes, conocer desde qué países participan más guayaquileños y observar qué tan lejos están de su tierra. Cada punto representa una experiencia, un recuerdo y un vínculo que permanece intacto pese a los kilómetros.

Sé parte del especial

Participar es sencillo. Solo hay que indicar la ciudad de residencia, registrar el nombre y responder una pregunta: ¿Qué es lo que más extrañas de Guayaquil? Las respuestas pueden hacer referencia a lugares emblemáticos, sabores, tradiciones, paisajes o personas.

Desde el encebollado, el Malecón 2000 y Las Peñas, hasta el calor, el río, los mangos verdes o la familia, cada recuerdo ayuda a construir un retrato colectivo de la ciudad visto desde la distancia.

Además del mapa, la plataforma incorpora un espacio estadístico que mostrará, en tiempo real, cuáles son los países desde donde más participan los lectores y cuáles son los recuerdos, lugares, comidas y costumbres que más extrañan los guayaquileños.

De esta manera, el homenaje también se convierte en un reflejo de la memoria compartida de quienes mantienen vivo su vínculo con la ciudad sin importar en qué parte del mundo se encuentren.

¿Cómo participar?

Ingresa al mapa interactivo “¿Qué extrañas de Guayaquil?”.

Selecciona la ciudad y el país donde resides actualmente.

Escribe qué es lo que más extrañas de Guayaquil.

Entra al especial.

Envía tu testimonio para que, tras la revisión editorial, aparezca publicado en el mapa.

Porque la distancia puede medirse en kilómetros, pero el cariño por Guayaquil siempre encuentra la forma de volver a casa.