Fiestas de Guayaquil: agenda del 24 al 26 de julio de 2026

Las fiestas de fundación de Guayaquil 2026 llenan a la ciudad de cultura, música y tradición con una amplia agenda de actividades para celebrar sus 491 años.

Desfiles, exposiciones, festivales de danza, conciertos y eventos para toda la familia forman parte de la programación organizada para que guayaquileños y visitantes disfruten de una de las fechas más importantes del Puerto Principal.

“La ciudadanía busca estos espacios y, como hoja de ruta del Municipio de Guayaquil, impulsada por el alcalde Aquiles Alvarez y la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, seguimos llevando actividades culturales gratuitas a los espacios públicos para que todos puedan disfrutarlas”, mencionó Alby López, jefa de Desarrollo de Productos Culturales Municipales.

Desfiles y festivales

El 25 de julio, el fervor estudiantil se tomará las calles durante el Desfile Estudiantil. Desde las 08:30, el talento y la creatividad recorrerán el parque La Victoria hasta llegar a la tarima principal ubicada en la intersección de la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo. Posteriormente, a las 12:30, los carros alegóricos del Desfile Artístico llenarán de música y alegría las calles de la ciudad.

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Conciertos

El ‘Caballero de la salsa’ Gilberto Santa Rosa y del merenguero Elvis Crespo ofrecerán un concierto gratuito en la intersección 9 de Octubre y Malecón, donde se ha instalado una tarima. Este espectáculo promovido por el Gobierno, será este viernes 24 de julio, desde las 14:00.

Feria Raíces

La Feria Raíces reunirá a 23 huecas emblemáticas llenas de sabor y tradición. Chefs nacionales e internacionales realizarán demostraciones en vivo, ofreciendo a los visitantes un recorrido gastronómico por 20 países para descubrir sabores únicos y experiencias culinarias. Este evento se llevará a cabo hasta el domingo 26 de julio en el Centro de Convenciones desde las 09:00 hasta las 21:00.

Museo del Cacao

El Museo del Cacao invita a viajar en el tiempo a través de una exhibición de postales que retratan la historia de Guayaquil a inicios del siglo XX. La muestra muestra la conexión entre la ciudad, su entorno natural y su evolución hacia la modernidad. El museo abre sus puertas desde martes hasta domingo, en el horario de 10:00 a 17:00.

Museo Municipal ‘Salón de Julio’

Recorre las 20 obras que integran la exposición final presentada este año bajo el título “La Pintura en Presente”. El primer premio fue otorgado a Pamela Cevallos Salazar y Oscar Enríquez Capa por “La Tala”. Además, habrá una visita guiada el sábado 25 de julio a las 15:00.

Narraciones y cuentacuentos

El sábado 25 de julio, entre las 10:00 y las 14:00, disfruta narraciones sobre personajes históricos en el Museo Municipal.

Exhibición “El Corazón de Guayaquil”

El Malecón 2000 se transforma en una gran galería al aire libre con la inauguración de “El corazón de Guayaquil”, una exposición que reúne 20 murales creados por 25 artistas guayaquileños. Esta muestra invita a ciudadanos y visitantes a redescubrir la historia y los símbolos que dan identidad a la ciudad.

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Museo Nahim Isaías

La villa se activa con una jornada que celebra a Guayaquil en sus fiestas. Disfruta juegos tradicionales como la rayuela y el trompo el sábado 25 de julio desde las 10:00 hasta las 13:00.

Actividades adicionales

Viernes 24 de julio: Feria Callejón Sakura – Explanada Presidentes – Malecón 2000 – De 10:00 a 22:00. Paseos en botes de remo – Muelle Plaza Deportiva – Malecón del Salado – De 10:00 a 18:00.

Sábado 25 de julio: Festival de Danza Folclórica – Hemiciclo La Rotonda – A las 13:00. Concierto con ritmos variados – Avenida Malecón – Desde las 18:00.

Domingo 26 de julio: Yoga en las alturas – Ibis Hotel (Terraza) – A las 09:00. Encuentro de salsa con charla histórica – Auditorio Fresia Saavedra del Museo de la Música – A las 15:00.



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