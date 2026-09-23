Militar involucrado en supuesto abuso sexual en cárcel de mujeres de Guayaquil será separado

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El militar involucrado en el caso de supuesto abuso sexual en la cárcel de mujeres de Guayaquil será separado de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), según informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, este miércoles 23 de septiembre de 2026.

La separación del militar involucrado en supuesto abuso sexual en cárcel de mujeres de Guayaquil fue separado

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, indicó que los videos expuestos sobre supuesto abuso sexual en la cárcel de mujeres de Guayaquil le causa “mucha indignación”.

“Cualquier uniformado que comete un delito automáticamente deja de ser uniformado y, por eso, las primeras acciones que se tomaron es iniciar el procedimiento para separar a esta persona de las Fuerzas Armadas“, señaló Loffredo, en una entrevista con radio Pública.

Loffredo aclaró que, dentro de los protocolos que hay en la Penitenciaría, está prohibido que el personal masculino tenga contacto con las personas privadas de la libertad mujeres.

Cambio de comandante a cargo de la cárcel

“Aquí hubo una falta de control de este procedimiento y, por lo tanto, también se dispuso el cambio del Comandante que está a cargo del centro penitenciario“, aseguró el ministro, en entrevista con radio Pública.

Ejército presentó una denuncia ante Fiscalía

El Ejército presentó una denuncia este lunes 21 de septiembre de 2026 por un supuesto abuso sexual contra una mujer recluida en la cárcel femenina Guayas 2, en Guayaquil, luego de que organizaciones defensoras de los derechos humanos emitieran alertas sobre posibles agresiones cometidas durante tareas de seguridad, control y requisa.

El Ejército Ecuatoriano indicó que brindará toda la colaboración y las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

La institución también señaló que mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas del personal militar que contravengan la ley y reafirmó su compromiso con la transparencia.

Por tratarse de una investigación en curso, corresponde a las autoridades competentes determinar la existencia del delito y las posibles responsabilidades.

Organizaciones alertaron sobre supuestos abusos con un video

Seis organizaciones solicitaron este lunes a la Defensoría del Pueblo una investigación urgente sobre recientes alertas registradas en la cárcel femenina Guayas 2.

Los colectivos señalaron presuntos actos de acoso, violencia y abuso de carácter sexual que habrían sido cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas durante los operativos de seguridad y control en el centro penitenciario.

La denuncia más reciente fue recibida el sábado. Según la información difundida por las organizaciones, las autoridades tuvieron acceso a un video en el que se observa a un militar tocando a una mujer por debajo de su camiseta.

Denuncian supuesto uso de gas lacrimógeno

Las organizaciones también señalaron que, al día siguiente, militares ingresaron nuevamente a la prisión y que presuntamente utilizaron gas lacrimógeno contra las internas.

Según los colectivos, esta acción habría ocurrido después de que se difundiera el video relacionado con el presunto abuso sexual.

El Ejército no confirmó estos señalamientos en su comunicado. La institución indicó que presentó la denuncia y que brindará “toda la colaboración y las facilidades necesarias” para esclarecer los hechos.

Organizaciones piden una visita no anunciada

Entre las organizaciones que emitieron la alerta están la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Surkuna.

Los colectivos solicitaron a la Defensoría del Pueblo realizar una visita no anunciada a la cárcel femenina Guayas 2 y entrevistar a las mujeres privadas de libertad sin la presencia de integrantes de las fuerzas de seguridad.

También pidieron que, si durante la investigación se encuentran indicios razonables de posibles delitos contra la integridad sexual, tortura u otras infracciones, estos sean puestos en conocimiento de la Fiscalía.

¿Qué es la cárcel femenina Guayas 2?

La cárcel femenina Guayas 2 forma parte de un complejo penitenciario de Guayaquil que reúne otros cuatro centros de privación de libertad, entre ellos la Penitenciaría del Litoral, considerada la cárcel más poblada y violenta del país.

Las Fuerzas Armadas participan en intervenciones y tareas de seguridad en distintos centros penitenciarios de Ecuador desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” contra organizaciones criminales.

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