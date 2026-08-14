Bomberos de Guayaquil viajan a Colombia para apoyar en labores de rescate

Un equipo especializado del Bemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil viajó este viernes 14 de agosto de 2026 hacia Colombia para cooperar con las labores de búsqueda y rescate, tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026.

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Detalles del viaje de los bomberos de Guayaquil

Por disposición de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se procedió a activar al Equipo USAR ECU-11. Este viaje se da en respuesta al pedido de cooperación de Colombia tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, donde continúan las acciones de respuesta.

El contigente está conformado por 31 rescatistas y 1 comunicador que será el encargado de hacer todo el registro de las labores.

Los bomberos se trasladan en aviones de carga, donde se mantienen disponibles dos toneladas de equipos, herramientas e insumos especializados para operaciones de búsqueda y rescate urbano. Estos recursos permitirán al equipo mantener autonomía operativa durante siete días.

Este grupo colaborará en la evaluación de daños y en la clasificación de edificaciones como habitables o no habitables, en las zonas que sean determinadas por las autoridades colombianas.

En un comunicado compartido esta mañana, la institución indicó que reafirma su compromiso de colaborar solidariamente en la atención de emergencias y desastres, dentro y fuera del país.

Segundo viaje del 2026

Este es segundo viaje que la delegación del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realiza en lo que va del 2026. El mes pasado, en julio, viajaron a Venezuela para colaborar en las labores de ayuda humanitaria, tras el doble terremoto de 7,2 y 7,5 respectivamente el pasado 24 de junio de 2026.

Por su labor el Bemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil recibió un reconocimiento especial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y también fue reconocida por la Alcaldía de Guayaquil con la presea cívica al mérito Social.

Cifras del terremoto en Colombia

De acuerdo con el último conteo citado en la información oficial, el terremoto ocurrido en Colombia deja 281 personas fallecidas, 3.824 heridas y 379 desaparecidas.



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