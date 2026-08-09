Venezolanos limpian La Guaira tras los terremotos que dejaron miles de muertos

Cientos de venezolanos participaron este domingo 9 de agosto de 2026 en una jornada de limpieza en La Guaira, uno de los estados más afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio. La actividad buscó retirar basura de las calles y reducir la contaminación en la zona costera.

La Fundación Sonrisa de Ángel organizó la jornada junto con el proyecto Fuerza Azul. Yarlín Salazar, fundadora de la organización, viajó desde Carabobo, ubicado a 202 kilómetros de La Guaira, para participar en las labores. Según explicó a EFE, voluntarios de Valencia, Maracay y Caracas ya acumulan cinco jornadas de limpieza en la región.

210 voluntarios recorrieron las calles de La Guaira

La jornada comenzó a las 09:00 y se extendió hasta las 17:00, hora local. Un total de 210 voluntarios salió desde la entrada de la playa El Yate, en Caraballeda, una de las zonas más golpeadas por el desastre.

Los participantes se organizaron en varios grupos y recorrieron las calles con bolsas para recoger desperdicios. También utilizaron guantes de tela y de látex, lentes de protección, cubre botas y tapabocas.

Salazar explicó que uno de los objetivos consiste en reducir el riesgo de infecciones en el ambiente. Los voluntarios también colocaron las bolsas de basura en los bordes de las principales vías para facilitar el trabajo de los camiones encargados de recogerlas.

Sin embargo, la activista señaló que los vehículos de recolección en ocasiones no pueden ingresar a determinadas zonas porque permanecen bloqueadas. Por eso, los participantes dejan los residuos en lugares donde los camiones puedan recogerlos sin inconvenientes.

La organización consiguió los implementos utilizados durante las jornadas mediante donaciones de ciudadanos. Los mismos aportes permitieron cubrir los autobuses que trasladan a los voluntarios desde Caracas.

Durante la actividad de este domingo, los participantes también llevaron 35 cubos de basura. Luego los distribuyeron en distintos puntos de La Guaira para reducir la cantidad de desperdicios que termina en el suelo.

Voluntarios mantienen la ayuda tras los terremotos

Entre los participantes estuvo Jofrer Romero, oriundo de La Guaira. El voluntario explicó que decidió sumarse a la jornada con la esperanza de contribuir a la recuperación de su estado.

“Todavía estamos rotos pero sentimos esperanza de que el estado pueda otra vez levantarse”, dijo Romero a EFE.

Yilkry Martínez también participó en la actividad. La voluntaria maneja una empresa turística, pero explicó que ahora concentra su atención en colaborar con La Guaira. Martínez consideró importante mantener la ayuda en el estado y pidió a las empresas que continúen donando los implementos necesarios para realizar las jornadas de limpieza.

Salazar destacó que los voluntarios llegan desde distintas ciudades para apoyar las labores. “El planeta es de todos”, afirmó al explicar la razón por la que decidió trasladarse desde Carabobo hasta La Guaira.

La jornada ocurre mientras Venezuela continúa con las labores de recuperación tras el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 registrado el pasado 24 de junio. El más reciente reporte oficial, publicado el lunes, contabilizó al menos 6.125 fallecidos.

El mismo boletín indicó que las autoridades venezolanas han recogido 346.755 toneladas de escombros.

Este domingo, el ministro venezolano de Obras Públicas, Juan Ramírez Luces, informó en Instagram que La Guaira cuenta con tres plantas trituradoras de escombros. Las instalaciones tienen capacidad para procesar más de 600 toneladas por hora.

En este contexto, los voluntarios mantienen las jornadas de limpieza en las calles y zonas costeras de La Guaira. La actividad combina la recolección de basura con la distribución de recipientes para residuos y el apoyo mediante donaciones de ciudadanos.

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