Guayaquil evalúa un Pico y placa nocturno por contagios de covid-19

Redacción Elcomercio.com

La situación epidemiológica de Guayaquil fue calificada de “alarmante” por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, este lunes 17 de enero del 2022. A diario son confirmados en el Puerto Principal 1 547 nuevos casos de covid-19 debido a la transmisión acelerada de la variante Ómicron, respecto a los 901 infectados por día registrados en la semana previa.

Las clases presenciales se mantendrán suspendidas por un mes en la ciudad y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal evaluará restringir la movilidad vehicular durante las noches, vía pico y placa. “Se pondrá en la mesa de estudio y análisis esta tarde, aún no está confirmado”, dijo Viteri.

El número de fallecidos diarios pasó de una semana a otra de 10 a cerca de 14 decesos al día, según el reporte de la última semana epidemiológica divulgado este lunes 17 por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal.

La ciudad pasó de 160 pacientes con covid-19 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) el pasado jueves 13 de enero a 231 hasta este domingo 16 de enero. El 97,05% de las 238 camas UCI disponibles están ocupadas.

Las camas de cuidados intensivos para pacientes covid en hospitales locales del Ministerio de Salud y el Seguro Social están “saturadas” por lo que han iniciado un plan de contingencia para intentar expandirlas, informó Carlos Farhat, epidemiólogo municipal.

“En Guayaquil no va a ver clases presenciales 30 días, no una semana como dijo ayer la Ministra del área. Nuestros niños no están en su totalidad vacunados y los maestros están infectados en gran medida”, indicó Viteri.

Los planteles fiscales de la ciudad tampoco brindan garantías en términos de servicios higiénicos y baterías sanitarias, según representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), invitados a la rueda de prensa informativa del COE Cantonal.

Las clases se mantendrán suspendidas por un mes en el Puerto Principal. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Allán Hacay, director de Riesgos del Cabildo, ratificó las restricciones de aforo correspondiente a nivel de alerta 3 o semáforo rojo con 30% en lugares donde se desarrollan actividades esenciales y no esenciales. Están prohibidos eventos públicos masivos.

Hacay indicó que una posible restricción vehicular en las noches tiene que ser consensuada con la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y buscaría disminuir la movilización de personas en actividades no esenciales.

El Director de Riesgos Municipal mostró también su preocupación por la salida masiva de guayaquileños a las playas, entre 53 000 y 65 000 vehículos salen de Guayaquil a los balnearios del perfil costero los fines de semana.

“Le vamos a solicitar al Ministerio de Transporte que realice un control por placas, para poder bajar esta movilidad a niveles mucho más seguros”, dijo Hacay.

Nuevo vacunatorio municipal al sur

La Municipalidad reabrió este lunes 17 un centro de vacunación en la Estación de la Metrovía 25 de Julio, ubicada en el sur de la ciudad, que tiene capacidad para aplicar la vacuna contra el coronavirus hasta 2 000 personas al día.

El punto de vacunación se suma al que el Cabildo mantiene abierto en la explanada de Mucho Lote, al norte de Guayaquil, que cuentan con vacunas Pfizer, Sinovac, Astrazeneca y Cansino para primera y segunda dosis, así como dosis de refuerzo.

El vacunatorio de la avenida 25 de Julio estuvo operativo desde el 21 de julio al 29 de octubre y fue cerrado ante la baja incidencia de contagios que experimentaba a su cierre la ciudad. “Lo abrimos en vista de la gran demanda que tuvo en su momento, se vacunaron aquí 79 015 personas”, explicó Nagib Chagerben, coordinador de los vacunatorios municipales.

En los centros de vacunación Municipal se están inoculando los grupos etarios de 5 a 11 años, de 12 a 17 y de 18 en adelante. El horario de atención es de 8:30 a 15:30 de lunes a viernes. Los usuarios deben presentar la cédula de identidad y el carné de vacunación.