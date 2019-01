Gobierno colombiano confirma que el autor del atentado en Bogotá fue combatiente del ELN

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En un discurso conjunto, el presidente de Colombia Iván Duque, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el ministro de Defensa Guillermo Botero revelaron detalles sobre cómo avanzan las investigaciones relacionadas con el atentado a la Escuela de Policía General Santander.

Como José Aldemar Rojas Rodríguez fue identificado el conductor que ingresó a la Escuela General Santander en el sur de Bogotá a las 9:30 de la mañana de este jueves 17 de enero de 2019, en una camioneta gris Nissan Patrol, modelo 1993, que explotó y causó la muerte de al menos 21 uniformados y dejó 68 heridos.



Desde el 2008, el sospechoso se desempeñó en la actividad de explotar artefactos. En el 2010 se convirtió en líder de explosivista del ELN. Años más adelante, se dirigió a Venezuela para capacitar a personas involucradas con aquella guerrilla, aseguró el ministro de Defensa Guillermo Botero durante la rueda de prensa.

Video: YouTube, cuenta: EL TIEMPO

"En 2015, buscó ser incluido en la lista de integrantes de las FARC para tratar de buscar beneficios, pero fue rechazado. No hizo parte de las FARC", agregó.



El Ministro continuó: "Esta es una operación que se estaba planeando desde hace más de 10 meses. El autor material fue plenamente identificado con huella dactilar, pero esto tiene especial importancia con lo que respecta a la autoría intelectual".



"Podemos decir con claridad que la transacción del vehículo se hizo dos o tres meses antes", sentenció Botero.



"Este hombre ingresó pasando por encima de toda la seguridad de la Escuela; aquí no hubo perros muertos como se dijo", aseguró y reveló que, en el interior de la escuela "no hubo ningún canino de explosivos, el vehículo aprovechó la apertura de una puerta alterna de la Escuela General Santander por la que ingresan camiones o carros de carga".