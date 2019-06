Policía incauta equipos de un exfuncionario de Presidencia

LEA TAMBIÉN

La exasesora de Rafael Correa Pamela Martínez y su exasistente Laura Terán llegaron a la Fiscalía General con resguardo policial y escoltadas por agentes penitenciarios.

Ambas están detenidas y procesadas por supuesta asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho en el caso Arroz Verde.



Pero ayer arribaron a las 06:50, para ampliar sus versiones dentro de otra investigación por supuesta concusión en contra de los exfuncionarios correístas María de los Ángeles Duarte y Alexis Mera.

La diligencia para Martínez estaba prevista a las 10:00, pero no entregó su versión. La cita judicial fue reservada, aunque el abogado de Mera, Fausto Jarrín, aseguró que la comparecencia no se realizó “por estrategia de sus abogados”.



Jarrín indicó que Martínez no entregó más información hasta conocer qué dijo en su versión el excolaborador del despacho presidencial, Cristian P., quien fue retenido el lunes con fines investigativos en el caso Arroz Verde.



La Policía realizó tres allanamientos en los inmuebles del detenido. Además, incursionó en su oficina, que queda en la Dirección de Control y Orden Público del Ministerio del Interior.



Los agentes decomisaron aparatos electrónicos.



En la primera versión que rindió Martínez mencionó a Duarte. Ella afirmó que el expresidente le ordenó elaborar una contabilidad paralela de los gastos de la campaña de Alianza País, en el 2013. Además, dijo que recibió aportes de contratistas estatales y de empresas, como Odebrecht, y que ese dinero le hizo llegar a Duarte y a Mera, a través de sus entonces asesores.



En cambio, Terán sí respondió las preguntas que le hizo la fiscal Alexandra Zurita. Una de las preguntas fue si conocía a los exfuncionarios Mera y Duarte.



Según Jarrín, la respuesta de Terán fue que mientras trabajaba de asistente en la Presidencia conoció en persona a Mera, pero que no tuvo una relación estrecha con él y que a Duarte solamente la vio por los medios de comunicación.

Este Diario conoció que mañana fue convocado el expresidente Rafael Correa a dar su versión en este caso, a través de videoconferencia desde Bélgica.



Jarrín dijo que les interesa que el exmandatario rinda su declaración. En su primer testimonio, Martínezindicó que en el 2013 recibió la disposición de Correa y del exvicepresidente Jorge Glas de entregar el dinero de las empresas a Duarte, quien tenía el cargo de directora provincial de Alianza País.

Dentro de este proceso hay más comparecencias.