Trump asegura que la CIA descubrió un supuesto plan de Maduro para manipular las elecciones de 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) revelan que el Gobierno de Nicolás Maduro habría conspirado para manipular electrónicamente los resultados de las elecciones de 2017 mediante tecnología.

Según Trump, esos archivos de inteligencia demostrarían la existencia de un plan para alterar el proceso electoral venezolano a través de sistemas de votación electrónicos, informó EFE el jueves 16 de julio de 2026.

Declaraciones de Trump desde la Casa Blanca

Durante un discurso emitido en horario estelar desde la Casa Blanca, Trump afirmó: “Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela”.

Esta declaración se basa en documentos publicados por la Casa Blanca, que incluyen un análisis elaborado por la CIA el mes pasado. Este análisis recopiló información de inteligencia durante casi dos décadas sobre la capacidad del Gobierno venezolano para manipular elecciones mediante tecnología de máquinas de votación.

Análisis del informe de la CIA

A diferencia de las afirmaciones de Trump, el informe señala que Venezuela tenía “cierta capacidad” para manipular sistemas de votación electrónica dentro del país.

Sin embargo, advierte que no hay evidencia definitiva de fraude electrónico a gran escala. Además, concluye que ni el Gobierno venezolano ni el sistema de automatización de resultados electorales Smartmatic podían alterar elecciones fuera de Venezuela.

Smartmatic y su historial contra el fraude electoral

De acuerdo con un análisis del New York Times, Smartmatic ha sido frecuentemente acusada de manipular elecciones, pero en realidad tiene un historial de lucha contra el fraude electoral.

Por ejemplo, la compañía cesó sus operaciones en Venezuela en 2018 tras acusar públicamente al gobierno de Nicolás Maduro de “inflar la participación electoral en más de un millón de votos” durante las elecciones legislativas de 2017.

Integridad electoral en Estados Unidos y acusaciones a China

Durante el mismo discurso, Trump puso en duda la integridad electoral de su país a pocos meses de las elecciones de medio mandato.

También acusó a China de interferir en las elecciones de 2020, alegando el robo de millones de datos del electorado que participó en la contienda que perdió frente a Joe Biden.

Presión legislativa por parte de Trump

Trump aprovechó este discurso para presionar a los legisladores a aprobar una ley electoral que busca exigir identificación a los votantes.

Este proyecto, que también busca restringir significativamente el voto por correo, se encuentra estancado en el Senado. Allí no existe suficiente apoyo entre los republicanos para debilitar la obstrucción parlamentaria y aprobarlo frente a la oposición demócrata.

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