Donald Trump descarta una pronta convocatoria de elecciones libres en Venezuela

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la transición política en Venezuela estará coordinada por un equipo encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el asesor presidencial en seguridad y migración, Stephen Miller, según dijo en una entrevista con NBC News y recogió EFE.

Más noticias

Donald Trump tiene un equipo que coordinará Venezuela

Trump indicó, el lunes 5 de enero de 2026, que el vicepresidente, JD Vance, también forma parte del grupo encargado del país caribeño, aunque su participación ha sido discreta desde el operativo militar del sábado que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Al ser consultado sobre quién tendrá la última palabra en las decisiones sobre Venezuela, el mandatario respondió que será él mismo, informó EFE.

De acuerdo con The Washington Post, la Casa Blanca evalúa otorgar a Miller un rol más relevante en la gestión de Venezuela. En ese contexto, Rubio explicó el domingo, 4 de enero de 2026, que la conducción estadounidense de la transición se limitará al ámbito de las políticas públicas y será un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”, según declaraciones citadas por EFE.

Donald Trump descarta la celebración de elecciones en Venezuela

Trump reiteró que Estados Unidos “está al cargo” de Venezuela y advirtió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que enfrentará consecuencias peores que las de Maduro si no coopera. El mandatario también descartó la celebración de elecciones en los próximos 30 días, argumentando que el país primero debe “recuperar su salud”.

El presidente estadounidense aseguró además que Rodríguez está cooperando con Washington y afirmó que su intención es que Venezuela logre estabilidad. En paralelo, volvió a poner en duda la capacidad de la líder opositora María Corina Machado para gobernar, al considerar que no cuenta con suficiente respaldo interno.

Trump subrayó que la captura de Maduro representa un “momento extraordinario” para el hemisferio y sostuvo que uno de los principales beneficios será una eventual reducción del precio del petróleo. Según dijo, espera que empresas petroleras estadounidenses puedan volver a operar en Venezuela en un plazo inferior a 18 meses, aunque admitió que será necesaria una inversión considerable.

Enlace externo: Donald Trump

Con información de EFE