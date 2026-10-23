Senae intercepta paquetes de ‘courier’ que utilizaban indebidamente la categoría G para migrantes.

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) detectó irregularidades en el uso de beneficios aduaneros destinados a migrantes ecuatorianos y viajeros que ingresan al país. En un control posterior a una agencia de mensajería internacional o ‘courier’, la entidad revisó 123 paquetes e identificó envíos fraccionados y mercancías en cantidades comerciales, entre ellas perfumes, relojes, productos de belleza y otros artículos.

Como resultado de esa inspección, la Aduana aprehendió 1 231 productos, cuyo valor referencial alcanza los 100 000 dólares. Además, el 22 de octubre de 2026, el Senae informó sobre otro caso en el aeropuerto de Guayaquil, donde sus controles detectaron pasajeros que intentaban ingresar cremas, ropa interior y ternos de niño en cantidades que no corresponden a los efectos personales permitidos. La institución recordó que estos beneficios tienen condiciones y no permiten el ingreso de mercancías con fines comerciales bajo las categorías destinadas a migrantes o viajeros.

Aduana detecta mercancías que exceden los límites permitidos

El Senae explicó que el tráfico postal internacional y la mensajería acelerada o ‘courier’ permiten enviar paquetes a través del operador postal oficial de Ecuador o de una empresa de mensajería. Estos envíos pueden acogerse a procedimientos aduaneros simplificados, siempre que respeten los límites establecidos en el reglamento.

Para acceder a estas condiciones, los paquetes deben pesar hasta cuatro kilogramos y tener un valor FOB igual o inferior a un salario básico unificado (SBU). El valor FOB corresponde al valor de la mercancía en el punto de salida, sin incluir determinados costos posteriores, como el transporte internacional y el seguro.

Cuando los paquetes superan los límites establecidos, deben cumplir las normas aduaneras generales. Por ello, la entidad advirtió que no se puede utilizar el beneficio para migrantes ni la categoría de efectos personales del viajero para introducir mercancías en cantidades comerciales.

En el caso de los viajeros, el Senae recomendó revisar previamente el listado de artículos permitidos y sus condiciones en su página web. La entidad señaló que el ingreso de ropa, perfumes, cremas y otros productos en cantidades comerciales no está permitido bajo el beneficio de efectos personales.

¿Quiénes pueden utilizar la categoría G para migrantes?

La categoría G contempla una exoneración de tributos para los bienes que los migrantes ecuatorianos residentes en el extranjero envían a sus familiares en Ecuador. Sin embargo, la Aduana establece dos requisitos para acceder a este beneficio: el migrante debe registrarse para ese fin en un consulado o una representación diplomática ecuatoriana, y el destinatario debe formar parte de su núcleo familiar dentro de los grados de parentesco autorizados.

Entre los familiares que pueden recibir estos envíos están el cónyuge y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Esto incluye a padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos y primos. También contempla a los suegros, yernos, nueras, hijastros y a los abuelos y hermanos del cónyuge del migrante.

La categoría G permite ingresar paquetes de hasta cuatro kilogramos, con un valor FOB igual o inferior a un salario básico unificado por paquete. La normativa no establece un límite en el número de envíos, siempre que cada uno cumpla las condiciones correspondientes.

Para obtener la exoneración de impuestos, el remitente debe presentar el certificado de importación de envío de bienes familiares. El Senae mantiene este formulario en su portal web. El migrante debe firmarlo y entregarlo a la empresa de mensajería o al operador postal en el país de origen antes de que despache el paquete. De esta manera, el operador puede adjuntarlo directamente a los trámites aduaneros.

Con los controles realizados, el Senae busca impedir que los beneficios exclusivos para migrantes se utilicen con fines comerciales indebidos. La institución reiteró que los usuarios deben informarse sobre las condiciones aplicables a sus envíos y al equipaje que ingresan al país para evitar inconvenientes en los controles aduaneros.

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