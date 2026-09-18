Aduana alerta sobre estafas en venta de vehículos y mercancías

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) advirtió este 18 de septiembre de 2026 a la ciudadanía sobre posibles estafas relacionadas con supuestas ventas de mercancías y vehículos. La institución señaló que no realiza este tipo de operaciones por canales informales y pidió verificar cualquier información en sus canales oficiales.

Aduana descarta ventas por canales informales

Según la alerta emitida por la Aduana del Ecuador en sus redes sociales, la entidad indicó que no vende mercancías ni vehículos a través de mecanismos informales.

La entidad aseguró que personas que buscan cometer estafas suelen utilizar el nombre de instituciones públicas para generar confianza y captar posibles víctimas.

La entidad identifica tres señales de alerta

La Aduana recordó a la ciudadanía que nunca contactará a ciudadanos mediante WhatsApp, mensajería privada o números personales para ofrecer productos.

Asimismo, señaló que no existen “asesores particulares” autorizados para vender mercancía retenida.

La institución también indicó que no solicita dinero ni depósitos a cuentas de personas naturales para este tipo de operaciones.

La Senae hizo estas recomendaciones para la ciudadanía

La entidad recomendó verificar la información a través de sus canales oficiales antes de realizar pagos o compartir datos personales.

🚫 ¡Que no te engañen! El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador NO vende mercancías ni vehículos por canales informales.



Los estafadores suelen usar nombres de instituciones públicas para ganarse tu confianza. Recuerda lo siguiente:



1️⃣ Cero WhatsApp: La Aduana jamás te… pic.twitter.com/xNUJgy5RL9 — Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) September 17, 2026

Según el mensaje difundido, los ciudadanos deben confirmar cualquier oferta relacionada con mercancías o vehículos utilizando únicamente los canales institucionales.

Operativos en Santo Domingo y Carchi

La entidad también informó que, mediante acciones de inteligencia aduanera, realizó un operativo en Santo Domingo, en donde detectó ropa nueva oculta debajo de la carga de un vehículo que, aparentemente, transportaba productos perecibles.

La Senae señaló que la mercancía que no contaba con la documentación que confirme el origen para su comercialización, por lo que fue incautada.

Más información relacionada con las alertas por estafa

Preguntas frecuentes sobre las alertas de la Aduana del Ecuador

❓ ¿La Aduana del Ecuador vende vehículos o mercancías por WhatsApp? No. La Aduana del Ecuador indicó que no vende mercancías ni vehículos por canales informales.

La entidad señaló que jamás contactará a los ciudadanos por WhatsApp, mensajería privada o números personales para ofrecer productos. ❓ ¿Existen intermediarios autorizados para vender mercancía retenida? No. La Aduana indicó que no existen “asesores particulares” autorizados para vender mercancía retenida. Según entidad, los estafadores pueden utilizar el nombre de instituciones públicas para ganar la confianza de las personas y ofrecer supuestas ventas. ❓ ¿La Aduana solicita depósitos a cuentas personales para vender productos? No. La institución señaló que nunca pedirá dinero o depósitos a cuentas de personas naturales.

La alerta difundida advierte que las transacciones relacionadas con supuestas ventas de mercancías o vehículos no deben realizarse mediante cuentas personales. ❓ ¿Qué recomienda la Aduana antes de realizar un pago o compartir datos? Verificar la información a través de los canales oficiales de la institución. Además, aconseja confirmar cualquier oferta antes de entregar dinero o proporcionar información personal, con el fin de evitar posibles estafas. ❓ ¿Por qué la Aduana emitió esta alerta sobre mercancías y vehículos? Porque existen personas que utilizan el nombre de instituciones públicas para generar confianza y cometer posibles estafas.

La Senae advierte sobre ofertas realizadas por canales informales y recuerda que las comunicaciones y procesos deben verificarse únicamente en canales oficiales.

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